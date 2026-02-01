برشلونة يضم “جوهرة” الأهلي .. النادي الأحمر يودع حمزة الكريم رسمياً في صفقة تاريخية

في تأكيد جديد على قدرة قطاعات الناشئين المصرية على إفراز المواهب القادرة على اللعب في كبرى الأندية الأوروبية، أعلن النادي الأهلي رسمياً اليوم عن انتقال لاعبه الشاب حمزة الكريم إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني. الصفقة التي لم يُكشف عن تفاصيلها المالية بعد، تمثل حدثاً تاريخياً للموهبة المصرية الشابة وللنادي الأهلي الذي يواصل تصدير لاعبيه للساحة العالمية.

حمزة الكريم: موهبة “خارقة” خطفت الأنظار

يُعد حمزة الكريم (الذي لم يتجاوز السادسة عشرة من عمره بعد) من أبرز الأسماء التي لمعت في أكاديمية النادي الأهلي. يلعب حمزة في مركز صانع الألعاب ويتميز بقدرة استثنائية على المراوغة، التمرير الدقيق، والرؤية الشاملة للملعب، بالإضافة إلى مهارته في تسجيل الأهداف من مسافات بعيدة. موهبته الفذة جعلته محط أنظار كشافي الأندية الأوروبية الكبرى منذ فترة طويلة.

كواليس الصفقة: مفاوضات سرية ونجاح أهلاوي

لم تكن الصفقة وليدة اللحظة، بل جاءت بعد مفاوضات مكثفة ومتابعة دقيقة من قبل مسؤولي برشلونة للاعب في البطولات المحلية والدولية للناشئين. وبحسب مصادر مقربة من النادي الأهلي، فإن الإدارة نجحت في حسم الصفقة بما يخدم مصلحة اللاعب والنادي، حيث ضمنت حقوقاً للأهلي في المستقبل، سواء من خلال نسبة إعادة بيع أو مكافآت مرتبطة بأداء اللاعب مع الفريق الكتالوني.

برشلونة.. محطة الأحلام: هل يتبع خطى “الموهوبين”؟

انتقال حمزة الكريم إلى “لاماسيا”، أكاديمية برشلونة الشهيرة، يضعه على خطى عمالقة كرة القدم الذين تخرجوا من هذا الصرح، أمثال ليونيل ميسي، تشافي، إنييستا، وبوسكيتس. اللاعب سينضم في البداية لفرق الشباب ببرشلونة (الفئات السنية)، وسيعمل على التكيف مع الأسلوب الكروي الإسباني، وهو ما قد يفتح له الباب مستقبلاً للانضمام إلى الفريق الأول.

دلالات الصفقة: الأهلي على الخريطة العالمية

هذا الانتقال يؤكد مجدداً على:

جودة قطاع الناشئين بالأهلي: الذي أصبح مصدراً أساسياً للمواهب ليس فقط للكرة المصرية، بل للعالمية.

ثقة الأندية الأوروبية: في المنتج المصري وقدرة اللاعبين العرب على التأقلم في أكبر الدوريات.

استراتيجية جديدة: للنادي الأهلي في تنمية المواهب وتصديرها، مما يعود بالنفع الفني والمادي على النادي.

يودع النادي الأهلي وجماهيره حمزة الكريم متمنين له كل التوفيق في رحلته الاحترافية الجديدة. الأنظار ستتجه نحو “لاماسيا” لمتابعة هذا النجم الشاب، على أمل أن يصبح يوماً ما أيقونة للكرة المصرية في سماء كرة القدم الأوروبية.