ساكو توقع اتفاقية تسهيلات متوافقة مع الشريعة مع البنك الأهلي السعودي بقيمة 150 مليون ريال

أعلنت شركة سمو العقارية عن توقيع عقد تطوير وتصميم وتنفيذ برج سكني تجاري لصالح صندوق أريب سمو مكة العقاري بتاريخ 29 يناير 2026م، والذي سيقام على قطعة أرض في حي جبل عمر بمكة المكرمة بمساحة تبلغ 3.07 ألف متر كربع.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الأحد، تبلغ القيمة المبدئية لقيمة أعمال التطوير والتصميم والتنفيذ 423.36 مليون ريال (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة).

ونوهت الشركة إلى أنها ستحصل كذلك على أتعاب إدارة التطوير بنسبة 10% من تكاليف البناء غير شامل ضريبة القيمة المضافة.

ويتضمن العقد أن تقوم شركة سمو العقارية بتطوير وتصميم وتنفيذ برج سكني تجاري لصالح صندوق أريب سمو مكة العقاري الذي سيقام على قطعة الأرض الواقعة في حي جبل عمر بمدينة مكة المكرمة.

وتوقعت الشركة أن يكون للمشروع تأثير إيجابي على نتائج الشركة اعتبارا من بدء العمل في المشروع.

كما لفتت إلى أن مدة العقد تبلغ 39 شهرا اعتبارا من تاريخ إشعار الشركة بالبدء في أعمال التطوير.