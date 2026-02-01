أفالون فارما السعودية توصي بزيادة رأسمالها إلى 350 مليون ريال بمنح أسهم مجانية

سجل البنك العربي الوطني ارتفاعا نسبته 3.02% بصافي الأرباح خلال عام 2025، مقارنة بأرباح البنك في عام 2024، في ظل ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة.

وكشفت نتائج البنك على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 5.12 مليار ريال، بالعام الماضي، مقابل أرباح بلغت 4.97 مليار ريال في العام السابق.

وأوضح البنك أن ارتفاع صافي الأرباح يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة، وصافي الأتعاب والعمولات، وتوزيعات أرباح، وصافي مكاسب من أدوات مالية مدرجة قيمتها العادلة في قائمة الدخل، وصافي أرباح تحويل عملات أجنبية وصافي دخل المتاجرة.

وأشار إلى ارتفاع الأرباح يعود كذلك إلى الانخفاض في مخصص انخفاض قيمة عقارات أخرى مملوكة، ومصاريف عمومية وإدارية أخرى ومصاريف متعلقة بالمباني.

كما لفت إلى أنه قابل ذلك زيادة في التكاليف المتعلقة برواتب ومصاريف متعلقة بالموظفين، وصافي مخصص خسائر ائتمان متوقعة ومخصصات أخرى واستهلاك وإطفاء.

وقرر مجلس إدارة البنك توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من عام 2025م، بقيمة 1.29 مليار ريال، يتم توزيعها على 1.99 مليار سهم، بواقع 0.65 ريال للسهم، بما يمثل 6.5% من القيمة الاسمية.

ونوه البنك إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم 4 فبراير 2026، وسوف يتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 16 فبراير 2026.