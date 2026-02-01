انت الان تتابع خبر 340 الف لاجئ في العراق.. 88% منهم سوريون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت المتحدثة باسم المفوضية في العراق ليلي كارلايو إن "88 بالمئة من هؤلاء اللاجئين هم من السوريين"، مبينة أن "معظم النازحين العراقيين داخليا يعيشون في مساكن خاصة داخل المدن أو في تجمعات غير رسمية، ويقيم أكثر من 101 ألف نازح عراقي في 20 مخيما للنازحين في إقليم كردستان العراق"، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.



وأضافت كارلايو، أن "المفوضية تركز على ضمان حماية اللاجئين والسكان المهجرين قسرا، وضمان وصولهم إلى الخدمات العامة مثل التعليم والرعاية الصحية، وبسبب نقص التمويل اضطرت المفوضية خلال السنوات الأخيرة إلى إعطاء أولوية لمساعداتها الموجهة للاجئين، مع استمرار التركيز على ضمان تسجيل اللاجئين وطالبي اللجوء وحصولهم على الوثائق الحكومية التي تتيح لهم الوصول إلى الخدمات العامة، إضافة إلى تقديم المساعدة القانونية ودعم السكان النازحين لإيجاد حلول لأوضاعهم".

وفي ما يتعلق بوضع النازحين داخلياً، أكدت المتحدثة، "مغادرة 1221 أسرة نازحة (5580 فرداً) المخيمات عام 2025، وعاد معظمهم إلى مناطقهم الأصلية في نينوى وصلاح الدين ومحافظات أخرى، وأن المفوضية تواصل جهودها للدعوة إلى إيجاد حلول للنازحين داخلياً، بما في ذلك الحث على توفير خيارات لهم للعودة إلى مناطقهم الأصلية، أو الاندماج في مناطق نزوحهم، أو الانتقال إلى مناطق أخرى في البلاد يختارونها".