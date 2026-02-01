مقتل وفقدان 427 شخصاً بانهيار منجم في الكونغو الديموقراطية

ابوظبي - سيف اليزيد - لقي أكثر من 200 عامل مصرعهم جراء انهيار منجم "روبايا" لاستخراج معدن الكولتان في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية فيما جرى إنقاذ عدد من المصابين في واحدة من أسوأ حوادث التعدين التي تشهدها المنطقة.

ونقلت وسائل الإعلام عن مصادر محلية قولها إن المفقودين في الحادث الذي وقع يوم الأربعاء الماضي يقدرون بنحو 227 شخصًا، مشيرة إلى أن من بين الضحايا عمال مناجم إضافة إلى نساء وأطفال كانوا متواجدين في السوق القريبة من موقع الانهيار.

وأوضحت المصادر أن منجم روبايا ينتج نحو 15 بالمئة من الكولتان عالميًا، وهو معدن يُعالج لاستخراج التنتالوم المستخدم على نطاق واسع في الصناعات الإلكترونية المتقدمة، لاسيما الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب ومكونات الصناعات الفضائية.