تكنولوجيا: vivo تكشف رسميًا عن مستشعرات كاميرات وألوان هاتفي V70 وV70 Elite

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت vivo أمس عن شرائح الأسعار والمواصفات الرئيسية لهاتفي V70 وV70 Elite القادمين، كما أكدت توفر أحد الطرازين على الأقل باللون الأحمر.

واليوم، عادت الشركة لتكشف مزيدًا من التفاصيل، حيث أوضحت أن هاتف V70 سيأتي بخيارين من الألوان، بينما سيحصل إصدار V70 Elite على ثلاثة خيارات.

وبحسب الإعلان الرسمي، سيتوفر الهاتفان بلون احمر، في حين سيكون اللون الأصفر حصريًا لهاتف V70، بينما ينفرد هاتف V70 Elite بلوني البيج والأسود.

وعلى صعيد الكاميرات، أعلنت vivo أن كاميرا التقريب الليلية بدقة 50 ميجابكسل والمطورة بالتعاون مع ZEISS في كلا الهاتفين ستعتمد على مستشعر Sony IMX882، بينما ستستخدم الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، والتي تم تطويرها أيضًا بالشراكة مع ZEISS، مستشعر Sony IMX766.

كما أكدت الشركة سابقًا أن هاتف V70 سيعمل بمعالج Snapdragon 7 Gen 4، في المقابل سيحصل هاتف V70 Elite على معالج Snapdragon 8s Gen 3 الأقوى.

