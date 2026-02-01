الإمارات تواصل دعمها لجهود الاستجابة الإنسانية في السودان بـ 20 مليون دولار

ابوظبي - سيف اليزيد - تواصل دولة الإمارات دورها العالمي الرائد لدعم جهود الاستجابة الإنسانية في السودان، عبر توقيع وكالة الإمارات للمساعدات الدولية اتفاقية تعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP)، تقدم بموجبها الدولة منحة مقدارها 20 مليون دولار أميركي، بهدف تسريع الاستجابة الطارئة في السودان من خلال تقديم المساعدات الغذائية للسكان المتأثرين من النزاع، وتلبية الاحتياجات العاجلة للأمن الغذائي للفئات الأكثر ضعفاً، بمن في ذلك النازحون في المجتمعات المستضيفة.

وبحضور الدكتور طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، وقع الاتفاقية راشد سالم الشامسي، المدير التنفيذي للدعم اللوجستي في وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، مع السيد بشار الحمامي، مدير مكتب الشراكات في دولة الإمارات" ممثلاً عن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة".

وأكد طارق أحمد العامري، رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، على مواصلة دولة الإمارات دورها العالمي الرائد في الاستجابة الإنسانية العاجلة للتخفيف من معاناة المتضررين بالأزمة الكارثية بين طرفي النزاع في السودان، وتلبية الاحتياجات الغذائية الضرورية للنازحين داخل السودان وفي تشاد وجنوب السودان وأوغندا وإثيوبيا كمجتمعات مستضيفة، مشيراً إلى المسؤولية الدولية والأخلاقية المشتركة نحو مواجهة التحديات في المناطق المتأثرة بالمجاعة والمعرضة لمخاطر عالية، مما يستدعي أهمية تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في مثل هذه الأزمات المأساوية والظروف الحرجة.

ومن جانبه قال السيد بشار الحمامي، مدير مكتب الشراكات في دولة الإمارات: "يعرب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة عن بالغ شكره وتقديره لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتهما السخية البالغة 20 مليون دولار أميركي، والتي ستدعم عمليات البرنامج المنقذة للحياة في السودان، إذ ستمكن هذه المساهمة المهمة من الوصول إلى ملايين الأشخاص الذين يواجهون الجوع الحاد والمعاناة بشكل يومي، كما ستشكل دعماً منقذًا للأرواح وله أثر ملموس وحقيقي في حياة الأسر الأكثر احتياجاً".

جدير ذكره أن دولة الإمارات تواصل دعمها المستمر لجهود الإغاثة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق في إطار التزامها الثابت والدائم بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية التي يمر بها السودان، حيث قدمت الدولة 4.24 مليار دولار للسودان خلال العقد الماضي (2015 -2025)، فيما خصصت 784 مليون دولار أميركي من المساعدات الإنسانية منذ اندلاع الحرب الأهلية (2023-2025).

كما تؤكد دولة الإمارات على أهمية العمل الجماعي مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وضرورة إرساء هدنة إنسانية تضمن حماية المدنيين، وتسهل فتح ممرات آمنة لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى المحتاجين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني الشقيق.