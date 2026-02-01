بدء عمليات سفلتة طريق الستين بولاية القضارف

بدأت صباح السبت عمليات سفلتة طريق الستين في القطاع الأول من وسط المدينة وحتى تقاطع الطريق القومي بحي الملك عبر هيئة الطرق والجسور بالولاية الذي يربط منطقة شمال القضارف من الطريق القومي وحتى الطريق القاري دوكة القلابات بطول (8.4) كيلو متر .

واوضح المهندس سيف الشايقي مدير إدارة الطرق بوزارة البني التحتية والتنمية العمرانية المهندس المشرف على الطريق في تصريح ل(لسونا) إنطلاقة عمليات السفلتة بعد استكمال كافة الجوانب الهندسية للطريق مؤكدا مواصلة عمليات السفلتة في القطاع الأول ومن ثم الانطلاقة للقطاع الثاني حتى الطريق القاري دوكة القلابات .

وأكد الشايقي ان الطريق يسهم بصورة فاعلة واستراتيجية في فك الاختناق المرورية وتخفيف الضغط عن الشوارع الرئيسية وقلب المدينة، ودعم القطاع الزراعي وتسهيل حركة انسياب المنتجات الزراعية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق ومنافذ الصادر .