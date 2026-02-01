مي عزالدين وجهت الفنانة مي عز الدين، رسالة للفنانة ليلى علوي، بعد إطلالتها الأنيقة في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت مي عز الدين على إطلالة ليلى علوي، وكتبت: “أصل الجمال”. إطلالة ليلى علوي في حفل الشركة المتحدة تألقت ليلى علوي في الصور بإطلالة راقية كشفت عن ذوقها الأنيق، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود المزين ببعض التطريزات البسيطة ونسقت معه أكمام بنفس اللون. تزينت ليلي علوي بيعض المجوهرات الراقية التي منحتها إطلالة متكاملة، ونالت إعجاب متابعيها.

أما من الناحية الجمالية، بدت ليلى علوي بخصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على طلاء شفاه باللون الأحمر. صدى البلد

اسماء عثمان محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.

كانت هذه تفاصيل خبر “أصل الجمال” .. مي عز الدين تتغنى بجمال ليلى علوي في أحدث ظهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.