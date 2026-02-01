بالصورة والفيديو.. بعد انقطاع دام 3 سنوات.. شاهد لحظة وصول طائرة “سودانير” لمطار الخرطوم  وعلى متنها عشرات الركاب وسط استقبالات حاشدة وزغاريد النساء

- 1/2
ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بمقاطع فيديو تم تصويرها نهار الأحد, من داخل مطار الخرطوم الدولي, الذي استقبل أول طائرة للناقل الوطني “سودانير”.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وثق أحد المقاطع المتداولة للحظة وصول طائرة الخطوط الجوية السودانية, مطار الخرطوم, وعلى متنها عشرات الركاب قادمين من مطار مدينة بورتسودان, شرقي البلاد.
الاحتفالات عمت المكان بعد هبوط الطائرة, حيث تعالت أصوات الزغاريد من النساء الحاضرات احتفالاً باستقبال مطار الخرطوم لأول طائرة للناقل الوطني منذ بداية الحرب قبل نحو ثلاث سنوات.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.