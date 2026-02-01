خرج الفنان السوداني, الشاب مأمون سوار الدهب, عن صمته وكشف الحقائق خلال استضافة عبر برنامج “بودكاست” على السوشيال ميديا.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تصدر المطرب الشاب “الترند”, بعد تدويناته التي نشرها على حسابه عقب زواج طليقته هند عوض.
وقال سوار الدهب, خلال الاستضافة أنه تعرض لهجوم قوي من الجمهور بعد تدوينته المثيرة التي قال فيها (الحمدلله الذي أذهب عني الأذى وعافاني).
وأوضح المطرب الشاب, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن التدوينة جاءت بعد حادث مروري تعرض له بالمملكة العربية السعودية, ونشر بعدها بوست توضيحي قوبل فيه بهجوم حاد من الجمهور ما دفعه لحذف البوست.
وعن ماذا تعني له طليقته “هند”, قال مأمون سوار الدهب, أنها بالنسبة له أم إبنته متمنياً لها السعادة والتوفيق في حياتها وأن يحفظ لهم إبنتهم.
ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن الفنان الشاب يستعد لإكمال مراسم زواجه بالقاهرة, من الحسناء “حنين”, إبنة أسطورة الفن السوداني, الراحل محمود عبد العزيز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنان مأمون سوار الدهب يكشف الحقائق كاملة قبل زواجه: لهذا السبب قمت بحذف البوست وهذه قصة أغنية “اللهم لا شماتة” وهند تعني لي (….) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.