عدوي : الجالية السودانية تحظى برعاية خاصة في مصر

- 1/2
- 2/2
أكد سفير السودان لدى مصر، عماد الدين عدوي، التزام بلاده الكامل باحترام القوانين والقرارات المصرية المنظمة للوجود الأجنبي، مشيرًا إلى أن الجالية السودانية تحظى برعاية خاصة من القيادة المصرية.
وعلّق عدوي، خلال حديثه لبرنامج «المسائية» على شاشة الجزيرة مباشر، على ما يُثار بشأن حملات ترحيل للسودانيين تنفذها السلطات المصرية، مؤكدًا أن الجهات المعنية تراعي هذا الوجود بصورة خاصة ضمن مختلف الإجراءات والقرارات، في إطار خصوصية العلاقات السودانية المصرية.
وأوضح أن عدد السجناء من أبناء السودان لا يتجاوز 400 سجين، مقارنة بنحو 6 ملايين مقيم وفق تقديرات رسمية، نافيًا صحة ما تردد عن طلب الحكومة السودانية التضييق على مواطنيها، واصفًا تلك الأحاديث بأنها محاولات تستهدف الإضرار بالعلاقات بين البلدين.
التيار
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
