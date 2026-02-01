شاهد بالفيديو.. بالثوب السوداني الأنيق.. عارضة أزياء مصرية ترقص مع شاب سوداني وتؤكد على قوة العلاقة بين البلدين بأغنية: (الما بحبونا زالبكرهونا يموتوا زعلانين)

نشرت عارضة أزياء, وبلوغر, مصرية, مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, نال إعجاب الجمهور السوداني, الذي قام بمشاركته. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت عارضة الأزياء وهي ترتدي الثوب السوداني, الأنيق داخل إحدى محلات الملابس بالإمارات. البلوغر, المصرية رقصت مع شاب سوداني, يرتدي الزي القومي, على أنغام أغنية الفنان محمد بشير: (الما بحبونا زالبكرهونا يموتوا زعلانين), مؤكدة أن كلمات الأغنية تعبر عن قوة العلاقة بين البلدين السودان, ومصر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

