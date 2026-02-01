انسحاب «قسد» من قريتين في ريف حلب

ابوظبي - سيف اليزيد - دمشق (وكالات)

انسحبت قوات سوريا الديمقراطية «قسد» من قريتين في ريف حلب الشرقي، تطبيقاً للاتفاق الجديد مع الحكومة السورية. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان صحفي، أمس، إن «قوات قسد انسحبت من قريتي شيوخ فوقاني وشيوخ تحتاني في ريف حلب الشرقي، وتوجهت نحو مناطق أخرى بينها منطقة بندر وتعلك، وذلك ضمن ترتيبات ميدانية جديدة في المنطقة». وأضاف أن من المقرر أن تدخل قوات الأمن العام السوري إلى بلدة شيوخ صباح اليوم، في خطوة تهدف إلى تأمين المنطقة وتهيئة الظروف لعودة الأهالي إلى قراهم، بعد فترة من التوترات والتحركات العسكرية. ويأتي هذا التطور في سياق اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في مناطق شمال شرق سوريا تم الإعلان عنه أمس الأول، لاقى ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً.

وينص الاتفاق على حصر دخول قوات محدودة من الأمن الداخلي إلى مدينتي الحسكة والقامشلي فقط، مقابل انسحاب «قسد» من نقاط التماس في عدد من المناطق.

وفي سياق آخر، قال المفوض الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة، ماجنوس برونر، أمس، إن الوضع في سوريا لم يتحسن بما يكفي لتبدأ دول الاتحاد الأوروبي إعادة أعداد كبيرة من السوريين الذين لجأوا إلى التكتل إلى وطنهم.