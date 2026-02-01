سنوب دوغ يكسر صمته بعد إعلان ابنته كوري وفاة طفلتها الرضيعة

دبي - فريق التحرير: وجّه نجم الراب الأميركي سنوب دوغ رسالة دعم ومواساة لابنته كوري برودوس، عقب إعلانها وفاة طفلتها كودي بعد ثلاثة أسابيع فقط من خروج الرضيعة من وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة (NICU)، حيث أمضت عشرة أشهر.

وشارك سنوب دوغ، واسمه الحقيقي كالفن كوردوزار برودوس جونيور، صورة عائلية تضم كوري، عبر حسابه على إنستغرام، وأرفقها برمزي قلب ويدي دعاء. وتفاعل المتابعون مع المنشور برسائل تعزية ودعم لعائلة برودوس.

وفي وقت سابق من اليوم نفسه، أعلنت “كوري” الخبر المفجع عبر قصتها على إنستغرام، إلى جانب صورة بالأبيض والأسود وهي تحتضن طفلتها، مؤكدة: “يوم الاثنين فقدت حب حياتي… كودي”. وفي منشور لاحق، عبّرت عن صدمتها لوقوع الفاجعة بعد أقل من شهر على عودة كودي إلى المنزل قائلة: “بعد ٢٠ يومًا؟ أنا مريضة من الحزن”.

من جانبه، نعى واين ديوس خطيب كوري ووالد الطفلة، ابنته برسالة مؤثرة عبر قصته على إنستغرام قال فيها: “كنت في أقصى درجات الحزن منذ رحيلك يا كودي درو، لكني أعلم أنك بسلام. سيظل حب أبي لكِ إلى الأبد».

وكانت كوري قد أعلنت في السادس يناير أنها سمح لها أخيرًا بإحضار كودي إلى المنزل، بعد إقامة استمرت عشرة أشهر في العناية المركزة، نتيجة ولادتها قبل أوانها بثلاثة أشهر في فبراير ٢٠٢٥. وكتبت حينها لمتابعيها: «شكرًا لكل صلاة، ولكل رسالة، ولكل ذرة حب. الله سمعها جميعًا”.

ووفق تصنيف مايو كلينك، فإن الطفل المولود قبل الأسبوع الـ٢٨ من الحمل يُعد «خديجًا للغاية»، وقد يواجه مضاعفات مثل صعوبات التنفس والتغذية وتنظيم حرارة الجسم.

وخلال الأشهر العشرة الماضية، وثّقت كوري تجربتها كأم لطفلة في العناية المركزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي. كما تحدثت لمجلة Us Weekly في سبتمبر ٢٠٢٥ عن قوة ابنتها وصمودها خلال فترة العلاج الطويلة، ووصفتها بأنها “مقاتلة، ذكية، ومليئة بالحياة”.

وخلال المقابلة نفسها، أوضحت كوري أنها كانت تستند إلى الإيمان والأمل لتجاوز تلك المرحلة الصعبة، قائلة إن الثقة بخطة الله كانت ما يمنحها القوة، رغم اختلاف رحلة كل طفل.

يُذكر أن كوري عانت في السابق من مشكلتين صحيتين خطيرتين؛ إذ شُخّصت بمرض الذئبة (اللupus) في سن السادسة، وتعرّضت لاحقًا لجلطة دماغية في سن ٢٤عامًا، في يناير ٢٠٢٤. وقالت إن تلك التجارب قرّبتها أكثر من الإيمان، مؤكدة أنها تشارك قصتها لتشهد على ما منحها الله من قوة.

ويشارك سنوب دوغ زوجته شانتي برودوس ثلاثة أبناء: كوردِه، كورديل، وكوري، كما لديه ابن آخر هو جوليان كوري برودوس من لوري هيلموند.