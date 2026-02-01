شاهد.. فيديو يظهر فيه ناشط الدعم السريع أحمد كسلا يرقص ويحتفل بمقتل القائد الميداني البارز بالمليشيا “علي يعقوب” على أنغام الأغنيات الأثيوبية

نشر الصحفي, والقيادي السابق, بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد فضح “بقال”, الناشط البارز بالمليشيا أحمد كسلا, بالمقطع الذي وثق احتفاله بمقتل القائد الميداني البارز بالدعم السريع علي يعقوب. “كسلا”, ظهر في المقطع وهو يرقص على أنغام الأغنيات الأثيوبية, احتفالاً بمقتل علي يعقوب, وذلك قبل أشهر قليلة من انضمامه للدفاع عن مليشيا الدعم السريع. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

