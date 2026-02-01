زكاة سنار تنفذ مشروعات طاقة شمسية لمؤسسات صحية بكركوج وشرق سنار

نفذ ديوان الزكاة بولاية سنار مشروع تركيب طاقه شمسية بكلفة ( 35,750,000 ) جنيه بمستشفى السلمابي بكركوج بمحلية السوكي .

وقال امين ديوان الزكاة بسنار مولانا إبراهيم يوسف محمد في تصريح لـ (سونا) ان ذلك يأتي ضمن خطة ال 100 يوم التي اطلقتها حكومة الأمل برئاسة د. كامل ادريس في كل المحاور مؤكدا عملهم على تنفيذ كل خططهم للعام 2026 مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد حراكا زكويا بولاية سنار في كل ما يهم حياة الناس في محاور مياه الشرب والغذاء والدواء.

وأشاد امين ديوان الزكاة بدافعي الزكاة وتعاونهم في إخراج زكاة أموالهم .

من جهته أوضح مدير الإعلام بالأمانة العامة لديوان الزكاة بولاية سنار خليفه الرواج ان هذه المشاريع ينفذها الديوان في إطار التواصل مع القواعد وخدمة للمواطن الذي انهكته الحرب .

ودشن ديوان الزكاة اليوم ضمن مشروع الطاقة الشمسية منظومة طاقة شمسيه متكامله لمركز صحي قرية الحجيرات بمحلية شرق سنار.