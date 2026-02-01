انت الان تتابع خبر ظهور حساب جديد على اكس باسم "سافايا".. كشف ملابسات "استبداله" وتحدث عن "أيام اخيرة للفصائل" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - التغريدة جاء فيها: "أرفض رفضًا قاطعًا الشائعات المتداولة بشأن منصبي، ما زلتُ ملتزمًا تمامًا بواجباتي كمبعوث خاص للولايات المتحدة إلى جمهورية العراق، بالأمس، بدأ الرئيس دونالد ترامب بدراسة إمكانية تكليف السيد توم باراك بملف العراق، يتمتع السيد باراك بخبرة واسعة في الشرق الأوسط ومعرفة عميقة بالمنطقة، مع ذلك، لم يُتخذ أي قرار نهائي حتى الآن".واضاف: "سواء استمرت المهمة تحت قيادتي أو قيادة السيد باراك، يبقى الهدف كما هو: مواجهة الميليشيات المدعومة من إيران في العراق، والقضاء على الفساد المستشري، ودعم الشعب العراقي في بناء دولة مستقرة ذات سيادة ومزدهرة. ستكون هناك تطورات هامة في المستقبل".

واشار الى انه "لا مكان للفساد أو الميليشيات التي دمرت العراق على مدى 23 عامًا، لقد حُرم العراق من الأمن والتعليم والرعاية الصحية والكهرباء والمياه النظيفة والبنية التحتية الأساسية، بينما يستمر الفقر والبطالة في التفاقم، ستنتهي الميليشيات . هذه أيامها الأخيرة".

والحساب الجديد انشئ في ديسمبر 2022، ويحمل الان 480 متابعا، بينما يمتلك الحساب السابق لسافايا اكثر من 56 الف متابع، ولا يعرف بعد ما اذا كان الحساب يعود لسافايا فعلا ام انه ينتحل صفته.