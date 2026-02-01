شكرا لقرائتكم خبر موسم جدة يستضيف سنيكر كون 2026 أكبر معرض في عالم الأحذية الرياضية والقطع النادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف موسم جدة في الأول من فبراير القادم، فعالية سنيكر كون 2026؛ أكبر معرض في عالم الأحذية الرياضية والقطع النادرة، والذي يقام على مدى 3 أيام في حلبة كورنيش جدة، حيث يجمع بين أندر الإصدارات العالمية وإبداعات المصممين المحليين تحت سقف واحد، ليمثل أحد أبرز المنصات العالمية التي تجمع بين الموضة والإبداع والتجارة، في تجربة استثنائية متكاملة يلتقي فيها الزوار بالمصممين والمؤثرين لمواكبة أحدث اتجاهات ثقافة الموضة الشبابية في عالم الأحذية.

يعد سنيكر كون وجهة جديدة ضمن موسم جدة لمحبي اقتناء الأحذية الرياضية والقطع النادرة، حيث يشارك في الفعالية مجموعة من أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية، إلى جانب إقامة فعاليات رئيسية أبرزها سوق البائعين، وبوث التوثيق، وفعاليات مصاحبة تشمل منطقة الفنون، وعروض السيارات، ومسابقات وألعاب تشويقية.

وقد انطلقت فعالية سنيكر كون العالمية عام 2008، وأقيمت في أكثر من 40 مدينة حول العالم، مقدمة تجارب متخصصة تشمل معارض حية لآلاف الإصدارات النادرة من الأحذية الرياضية، إلى جانب مناطق بيع وتبادل، وساحات تقييم معتمدة، تتيح للزوار التعرّف على قيمة القطع واقتنائها.

وتعزز استضافة جدة لسنيكر كون مكانة المدينة كمركز إبداعي للفعاليات العالمية، وتبرز دورها الريادي في دعم المشهد الثقافي المعاصر والأنشطة الترفيهية الحديثة، امتدادًا لجهود موسم جدة في إثراء الخيارات الترفيهية والسياحية والرياضية بتجارب إبداعية فريدة.

ويواصل موسم جدة تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب الترفيهية والثقافية والرياضية ، التي تعكس حيوية المدينة وتلبي تطلعات مختلف الفئات، مستقطبًا الزوار من داخل المملكة وخارجها، في إطار يعزز مكانة جدة كوجهة سياحية وترفيهية ورياضية متكاملة.