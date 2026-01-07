تنفيذي في Galaxy: انتقال الثروة قد يعزّز تبنّي العملات الرقمية بين المستثمرين الأصغر سنًا

قد يكون التبنّي الواسع للعملات الرقمية مسألة وقت، مع انتقال الثروات من الأجيال الأكبر سنًا والأقل تقبّلًا للكريبتو إلى ورثتهم من الأجيال الشابة، بحسب مسؤول في القطاع.

خلال حلقة من برنامج Milk Road يوم الثلاثاء، توقّع Zac Prince، رئيس الذراع المصرفية لشركة Galaxy Digital والمعروفة باسم Galaxy One، أنه مع وفاة كبار السن ووراثة الأصول من قِبل الأجيال الأصغر، قد يتجه جزء من تلك الثروة إلى العملات الرقمية.

وقال: “نرى كثيرًا من الحديث عن تضرّر الشباب لأن كبار السن يحتفظون بمعظم الأموال… لكن انتقال الثروة سيبدأ في النهاية، وعندها ستصبح تفضيلات الشباب أكثر تأثيرًا”.

وقدّر بنك الاستثمار UBS في تقريره العالمي للثروة لعام 2025 أن الأميركيين يمتلكون مجتمعين نحو 163 تريليون دولار من الثروة، يستحوذ جيل “طفرة المواليد” (1946–1964) على أكثر من نصفها بقيمة 83.3 تريليون دولار.

وأظهر تقرير “حالة الكريبتو” للربع الرابع الصادر عن Coinbase أن المستثمرين الأصغر سنًا أكثر ميلًا لامتلاك العملات الرقمية مقارنةً بالأكبر سنًا؛ إذ أفاد نحو 25% من المتداولين الشباب بامتلاك أصول غير تقليدية مثل الكريبتو والمشتقات والاستثمارات الخاصة، مقابل 8% فقط لدى المستثمرين الأكبر سنًا.

جيل متمكّن تقنيًا ومعه رأس المال

أشار برنس إلى أن ألفة الأجيال الشابة مع التكنولوجيا قد تصبّ في مصلحة القطاع، لافتًا إلى تطور تطبيقات التداول ذات التنفيذ شبه الفوري والواجهات السهلة التي تجمع منتجات متعددة في مكان واحد، مقارنةً بالنماذج التقليدية التي تتطلب الاتصال بالوسيط أو حجز موعد مع المستشار المالي. وقال إن هذه الاتجاهات “في صالحنا”.

هل بدأ كبار السن يلينون تجاه الكريبتو؟

قد يكون بعض كبار السن قد بدأ بالفعل بالانفتاح على الكريبتو. فقد وجدت دراسة صادرة في أبريل الماضي عن منصة CoinSpot أن 38.5% من الأستراليين فوق سن 60 منفتحون على الاستثمار في العملات الرقمية مستقبلًا، وهو قريب من المتوسط الوطني البالغ 37.8%.

كما أظهر مسح لعام 2024 من منصة Independent Reserve أن ملكية الكريبتو بين من تزيد أعمارهم على 65 عامًا تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 6% بين عامي 2019 و2024.