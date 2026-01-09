قرارات مصيرية… “ذا فويس” يعلن أسماء المتأهلين إلى نصف النهائي

دبي - فريق التحرير: حان وقت المواجهة الأخيرة، لتنحصر المنافسة بعدها بين ٩ مشتركين فقط في المرحلة نصف النهائية من الموسم السادس من برنامج “The Voice” علىMBC1 و”MBC العراق” و”MBC مصر” وMBC5. وقد شهدت الحلقة مواجهات حماسية، حملت أداءً متميزاً للمشتركين، وقد نقل المدربون معهم على إثرها ثلاثة أصوات إلى المرحلة نصف النهائية. وقد نقل ناصيف زيتون كل من أحمد العوادي وأشرقت وحسن خلف، بينما نقلت رحمة معها عناني ومحمود وجودي شاهين. أما أحمد سعد فاختار محمد العمرو وأحمد عطية ومهند الباشا.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

في بداية الحلقة، أشار مقدم البرنامج إلى أن المنافسات وصلت إلى مراحلها الحاسمة، خصوصاً أن ٩ مشتركين من إجمالي ١٨ انتقلوا إلى المواجهة الأخيرة، سينجحون في التأهل إلى المرحلة نصف النهائية بعد تقديمهم غناءً منفرداً على المسرح، مؤكداً أن من سيبهرون مدربهم سينتقلون إلى المرحلة المقبلة، ودعا ناصيف لأن يستهل التحديات وأن يكون أول من يتخذ القرار الصعب.

ومرّ فريق ناصيف على المسرح تباعاً، وهو يتألف من أشرقت، أنس بنسعيد، أحمد العوادي، أزياكو، جورج زغيب وحسن خلف. دمعت عينا ناصيف تأثراً عندما حانت لحظة الحسم، وقال إن الزمن عاد به إلى ١٥ عاماً إلى الوراء، يوم كان واقفاً على المسرح ينتظر النتيجة، ثم نقل معه كل من أشرقت، أحمد العوادي وحسن خلف. بعدها بدأت المنافسة في فريق رحمة المؤلف من عناني، محمود السناني، إبراهيم حفيظة، شعلان زين، مهند عاشور، وجودي شاهين. وقد برّرت رحمة نقلها لكل من عناني، محمود وجودي بأنهم كانوا أكثر من أبدع في الأداء في هذه الحلقة، واعتذرت ممن لم يحالفهم الحظ، ليتأهلوا معها إلى المراحل القادمة. أما أحمد سعد، فاجتمع مع المشتركين الستة في فريقه وهم جاد بدر، محمد العمرو، أحمد عطية، هبة سليمان، نورهان محمد ومهند الباشا. وبعد غنائهم على المسرح، انتقل منهم كل من أحمد عطية، محمد العمرو ومهند الباشا.

تجدر الإشارة إلى أن الحلقة المقبلة، ستشهد منافسات حاسمة ويتأهل فيها مشترك واحد في كل فريق إلى الحلقة الختامية، التي سيتوج فيها مشترك واحد باللقب.