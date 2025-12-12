اختراق Upbit يسلّط الضوء على سياسة التجميد الطارئ لدى Binance

تام شمس - الجمعة 12 ديسمبر 2025 02:50 مساءً - أفادت هيئة الإذاعة الكورية KBS بأن منصة Binance جمّدت جزءاً محدوداً فقط من الأموال التي قالت الشرطة إنها مرتبطة بعملية اختراق استهدفت منصة تداول العملات المشفرة Upbit، إحدى أكبر المنصات في كوريا الجنوبية، في 27 نوفمبر.

وذكرت KBS يوم الجمعة أن المحققين طلبوا من Binance تجميد نحو 470 مليون وون كوري (ما يقارب 370 ألف دولار) من توكنات Solana المُرمز (SOL) يُشتبه في ارتباطها بالحادثة. غير أن المنصة قامت في النهاية بتجميد نحو 55 ألف دولار فقط، أي ما يعادل حوالي 17% من المبلغ المطلوب، وذلك بعد تأخير استمر 15 ساعة.

وبحسب التقرير، بررت Binance استجابتها لطلب الشرطة بالحاجة إلى إجراء عمليات تحقق إضافية.

وأسفر الاختراق عن سحوبات غير مصرح بها من أصول قائمة على Solana تُقدَّر قيمتها بنحو 36 مليون دولار، ما دفع إلى فتح تحقيق رسمي من قبل الشرطة، إلى جانب جهود من Upbit لتتبع الأموال المسروقة وتجميدها عبر عدة منصات.

أهمية التجميد السريع في المراحل الأولى

نقلت KBS عن تشو جاي-وو، مدير معهد أبحاث البلوكشين في جامعة هانسونغ، قوله إن التجميد السريع في المراحل الأولى يمكن أن يكون عاملاً حاسماً في الحد من الأضرار في قضايا الاختراق.

غير أنه أشار إلى أن منصات التداول غالباً ما تستخدم مخاطر التقاضي “كذريعة” للتردد في الاستجابة لمثل هذه الطلبات. وأضاف أن إنشاء خط اتصال عالمي بين المنصات، يتمتع بصلاحيات التجميد الطارئ، قد يسهم في تقليص حجم الأضرار.

Binance جمّدت 17% من الأموال المسروقة من Upbit. المصدر: KBS

وتسلّط هذه الحادثة الضوء على الكيفية التي تتعامل بها منصات التداول المركزية الكبرى عملياً مع طلبات التجميد الصادرة عن جهات إنفاذ القانون الأجنبية، عندما يُشتبه في ارتباط أصول رقمية بحوادث اختراق.

وقال متحدث باسم Upbit لـ Cointelegraph إن المنصة لا يمكنها التعليق على الواقعة التي أوردتها KBS، لكنه شدد على أن جهات إنفاذ القانون المحلية “تجري تحقيقات نشطة” لتحديد هوية المهاجمين.

وأضاف: “تعمل Upbit بشكل وثيق مع السلطات، كما طلبنا من منصات عالمية كبرى تجميد أي أصول يتم رصدها من المحافظ المرتبطة بالحادثة”.

ومن جانبها، قالت Binance في بيان شاركته مع Cointelegraph إن سياستها لا تسمح لها بالتعليق على حالات بعينها، لكنها أكدت التزامها “بالتعاون مع الجهات المختصة والشركاء كلما كان ذلك مناسباً”.

وأوضح المتحدث أن Binance تتعامل مع جميع طلبات جهات إنفاذ القانون حصرياً عبر قنوات رسمية، وتعمل عن كثب مع السلطات حول العالم لدعم التحقيقات المتعلقة بالأنشطة غير المشروعة.

وأكدت Upbit أنها ستنشر مزيداً من التحديثات فور توفرها.