رئيس CryptoQuant: بيتكوين قد تدخل مرحلة تحرّك عرضي "ممل" خلال الأشهر المقبلة

تام شمس - الخميس 8 يناير 2026 07:45 مساءً - قد يبقى سعر بيتكوين في حالة تذبذب جانبي خلال الربع الأول من عام 2026، رغم أن الاتجاهات التاريخية تشير عادةً إلى خلاف ذلك، بحسب ما قاله كي يونغ جو، الرئيس التنفيذي لمنصة CryptoQuant.

وقال جو يوم الأربعاء: "تدفّقات رأس المال إلى بيتكوين قد جفّت"، مضيفًا أن اهتمام المستثمرين عاد إلى "الأسهم والمعادن اللامعة"، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في أسعار الذهب والفضة.

وأضاف أن بيتكوين (BTC) من غير المرجح أن تشهد انهيارًا حادًا من قممها كما حدث في دورات سابقة، متوقعًا بدلًا من ذلك "حركة جانبية مملة خلال الأشهر القليلة المقبلة".

ويجري تداول بيتكوين عند نحو 90,890 دولارًا وقت النشر، منخفضةً بأكثر من 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، ومتراجعةً عن أعلى مستوى لها هذا الأسبوع عند 94,400 دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

بيتكوين ارتفعت بنسبة 0.81% خلال آخر 30 يومًا. المصدر: CoinMarketCap

التحرك الجانبي يخالف الأنماط التاريخية

يشير غياب الحركة السعرية الواضحة خلال الربع الأول من 2026 إلى سيناريو يخالف الأداء التاريخي لبيتكوين. فعادةً ما يكون شهر يناير شهرًا معتدل العوائد، بمتوسط ارتفاع يبلغ 3.81% منذ عام 2013. في المقابل، حقق شهرا فبراير ومارس مكاسب تاريخية أقوى بمتوسط 13.12% و12.21% على التوالي، وفقًا لبيانات CoinGlass.

وتأتي تصريحات جو بعد أن طرح كل من المتداول المخضرم بيتر براندت ومدير أبحاث الاقتصاد الكلي في فيديليتي، جوريان تيمر، احتمال تراجع بيتكوين هذا العام إلى مستويات قد تصل إلى 65,000 دولار أو حتى 60,000 دولار.

وقد ظلت معنويات السوق ضعيفة مؤخرًا، إذ ظل مؤشر الخوف والطمع للعملات الرقمية، الذي يقيس المزاج العام للسوق، يتأرجح بين "الخوف" و"الخوف الشديد" منذ أوائل نوفمبر. وسجّل المؤشر يوم الخميس قراءة "خوف" عند مستوى 28.

صناديق بيتكوين المتداولة تظهر بوادر انتعاش

أظهرت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصة خلال أول ثلاثة أيام تداول في 2026 مؤشرات على تحسّن الزخم، مع تسجيل صافي تدفّقات داخلة بقيمة 925.3 مليون دولار، وفقًا لبيانات Farside Investors.

ورغم أن جو استهل عام 2026 بتوقعات حذرة، فإن مشاركين آخرين في القطاع يبدون ثقة أكبر في أداء بيتكوين هذا العام.

فقد قال المستثمر المغامر تيم دريبر يوم الأربعاء إن "عام 2026 سيكون كبيرًا"، مضيفًا: "بيتكوين تدخل التيار السائد. توقعي عند 250 ألف دولار تحقق أخيرًا"، في إشارة إلى توقعه الذي أطلقه لأول مرة في 2018 عندما قال إن بيتكوين ستصل إلى هذا المستوى بحلول نهاية 2022.

من جانبه، قال ريان راسموسن، رئيس الأبحاث في شركة Bitwise، في 17 ديسمبر إن بيتكوين ستكسر دورة الأربع سنوات التقليدية في 2026 وتصل إلى قمم تاريخية جديدة. وأوضح أنه رغم أن الدورة المعتادة تتكون من ثلاثة أعوام صعود يتبعها عام هبوط ما كان سيشير إلى 2026 فإنه لا يتوقع تكرار هذا النمط هذه المرة.