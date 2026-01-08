تزايد الضجيج الاجتماعي حول عملات الميم مع عودة المتداولين إلى الأصول عالية المخاطر

تام شمس - الخميس 8 يناير 2026 07:45 مساءً - شهدت عملات الميم قفزة ملحوظة في حجم التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي منذ بداية العام، بالتوازي مع ارتفاع قيمتها السوقية، وهو ما يرى محللون أنه قد يشير إلى عودة شهية المخاطرة إلى سوق العملات الرقمية.

وقالت منصة الاستخبارات السوقية Santiment يوم الأربعاء إن عددًا من عملات الميم سجّل مؤخرًا مكاسب قوية، وإن موجة مضاربية رفعت القيمة السوقية للقطاع، ما لفت انتباه المتداولين وأشعل زيادة واضحة في اهتمام الجمهور.

وقال فينسنت ليو، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة التداول Kronos Research، لـCointelegraph إن المتداولين يعيدون توجيه رؤوس أموالهم نحو الأصول ذات السيولة العالية، حيث تعمل آليات الانعكاسية (Reflexivity) بأسرع وتيرة.

وأضاف: "توفر عملات الميم سرديات مكثفة، وتنسيقًا اجتماعيًا عميقًا، وعدم تماثل فوري في العائد المحتمل، ما يجعلها أداة طبيعية لإعادة الانخراط في المخاطرة مع تحسّن المعنويات".

سجّل اهتمام واسع ونقاش مكثّف حول عملات الميم بين المتداولين على وسائل التواصل الاجتماعي. المصدر: Santiment

وأشار ليو إلى أن "عملات الميم غالبًا ما تتصدر المشهد عند عودة شهية المخاطرة. كما أن تعافي مؤشر الخوف والطمع من مستويات الخوف الشديد باتجاه الحياد يعزز هذا التحول. وإذا أكدت العملات الكبرى هذا الاتجاه بأحجام تداول قوية، فقد تتسع موجة الصعود. أما إذا لم يحدث ذلك، فستظل عملات الميم مجرد صفقة معنويات قصيرة الأجل".

تعافي القيمة السوقية لقطاع عملات الميم

كانت عملات الميم قد تراجعت بأكثر من 65% خلال عام 2025، لتسجّل قاعًا عند قيمة سوقية بلغت 35 مليار دولار في 19 ديسمبر، وهو أدنى مستوى لها خلال العام، مع تراجع سلوك المخاطرة واتجاه رؤوس الأموال إلى استثمارات أكثر استقرارًا.

ومنذ ذلك الحين، تعافت القيمة السوقية لعملات الميم، متجاوزة 47.7 مليار دولار يوم الاثنين، مقارنة بـ38 مليار دولار في 29 ديسمبر، وفقًا لبيانات CoinMarketCap. وبحلول يوم الخميس، استقرت القيمة السوقية عند نحو 45 مليار دولار.

كما قفزت أحجام معاملات عملات الميم من 2.17 مليار دولار في 29 ديسمبر إلى 8.7 مليارات دولار يوم الاثنين، أي بزيادة تقارب 300%، قبل أن تستقر عند نحو 5.22 مليارات دولار يوم الخميس.

شهدت القيمة السوقية لعملات الميم وأحجام معاملاتها قفزات ملحوظة خلال الثلاثين يومًا الماضية. المصدر: CoinMarketCap

وأوضح ليو أن هذا التعافي من القيعان السابقة تقوده إعادة تموضع المحافظ وعودة مشاركة المستثمرين الأفراد، وليس إعادة تسعير قائمة على أساسيات قوية، محذرًا في الوقت نفسه من أن "موجات الصعود في عملات الميم تظل شديدة الانعكاسية وعرضة لانعكاسات حادة بمجرد تباطؤ التدفقات".

عملات الميم كمقياس لحرارة المخاطرة

من جهته، قال باف هوندال، كبير المحللين في منصة التداول الأسترالية Swyftx، لـCointelegraph إن عملات الميم تُعد من "أنقى المؤشرات لقياس شهية المخاطرة في سوق العملات الرقمية".

وأضاف: "الأيام القليلة المقبلة ستُظهر ما إذا كانت هذه الحركة مجرد حمى عابرة قصيرة الأجل، أم مؤشرًا على أن السوق بدأ يتقبّل المخاطرة مجددًا بشكل مريح".

وتابع: "عندما ترتفع العملات البديلة بينما يتحرك بيتكوين بشكل عرضي، فهذا يشير إلى أن رأس المال يتجه أبعد على منحنى المخاطر. تاريخيًا، غالبًا ما تكون هذه الحالة تمهيدًا لتصحيح حاد يوقظ أي تفاؤل غير منضبط".

وبحسب بيانات CoinGecko، تراوح سعر بيتكوين (BTC) خلال الـ24 ساعة الماضية بين 90,697 و92,847 دولارًا.

انعكاس المعنويات لا يزال ممكنًا

ورغم أن المتداولين يبدو أنهم استعادوا شهية المخاطرة في الوقت الحالي، حذّر كل من ليو وهوندال من أن هذا التحول قد يكون مؤقتًا.

وقال ليو: "العوامل الكلية لا تزال متغير خطر أساسي. أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية أو صدمات في السياسات، بما في ذلك تحركات أميركية مرتبطة بفنزويلا أو اضطرابات أوسع في الأسواق الناشئة، قد يعكس المعنويات سريعًا، حتى مع تحسن الزخم داخل سوق العملات الرقمية".

أما هوندال فرأى أن الظروف الكلية تحسنت مقارنة بنهاية العام الماضي، لكنه أضاف: "هذا التحرك يبدو لي وكأنه حماس يسبق الأساسيات".

وختم بالقول: "إلى أن تتضح الرؤية سياسيًا وتنظيميًا على المستوى العالمي، فإن تحركات كهذه تبدو أقرب إلى الأمل منها إلى القناعة".