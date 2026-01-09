Bitwise: ثلاث "محطات" تفصل سوق العملات الرقمية عن قمم تاريخية جديدة في 2026

تام شمس - الجمعة 9 يناير 2026 10:45 مساءً - يقول مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bitwise، إن أسواق العملات الرقمية تحتاج إلى اجتياز ثلاث محطات رئيسية قبل أن تتمكن من تسجيل قمم تاريخية جديدة في عام 2026، من بينها إقرار مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون طال انتظاره لتنظيم السوق.

وقال هوغان في مذكرة يوم الثلاثاء: "بدأت العملات الرقمية عام 2026 بداية جيدة"، لكنه أضاف أن هناك "ثلاثة عوائق كبيرة تقف بيننا وبين تسجيل قمم تاريخية جديدة".

ورغم تراجع الأسواق بنحو 2% خلال الـ24 ساعة الماضية، فإنها ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 5.6%، أي ما يقارب 170 مليار دولار، لترتفع القيمة السوقية الإجمالية إلى أعلى مستوى لها في سبعة أسابيع عند 3.3 تريليونات دولار يوم الأربعاء.

وأوضح هوغان أن انهيار السوق في 10 أكتوبر، والذي أدى إلى تصفية مراكز آجلة بقيمة 19 مليار دولار في يوم واحد، أثار مخاوف المستثمرين من اضطرار صانع سوق كبير أو صندوق تحوط إلى تصفية مراكزه.

وقال: "كانت هذه المبيعات المحتملة تُخيّم على السوق كضباب كثيف"، ما حال دون انطلاق موجة صعود في أواخر 2025. وأضاف: "أحد أسباب الارتفاع مع بداية هذا العام هو أن المستثمرين وضعوا أحداث 10 أكتوبر خلفهم".

خسرت أسواق العملات الرقمية أكثر من 1.2 تريليون دولار بعد انهيار 10 أكتوبر، لكنها أظهرت مؤشرات تعافٍ في يناير. المصدر: CoinGecko

قانون CLARITY يتقدم في الكونغرس

يستهدف مجلس الشيوخ الأميركي يوم 15 يناير لإجراء جلسة "مارك أب" لقانون CLARITY، وهي عملية تهدف إلى توحيد الصياغات بين لجنتي البنوك والزراعة في مجلس الشيوخ، تمهيدًا لطرح المشروع للتصويت.

وقال هوغان: "إقرار قانون CLARITY أمر أساسي لمستقبل العملات الرقمية على المدى الطويل في الولايات المتحدة، إذ سيكرّس المبادئ الأساسية في القانون ويوفر أساسًا قويًا للنمو المستقبلي".

أما "المحطة" الثالثة، فهي الحفاظ على تماسك سوق الأسهم الأوسع. وأضاف هوغان أن العملات الرقمية ليست شديدة الارتباط بالأسهم، "لكن أي انهيار حاد في الأسهم من شأنه أن يطفئ بريق جميع الأصول عالية المخاطر على المدى القصير، بما في ذلك العملات الرقمية".

وختم بالقول: "إذا اجتزنا المحطات الثلاث المذكورة، أعتقد أن الزخم المبكر لعام 2026 ستكون له استمرارية قوية".

سياسة نقدية تميل للتيسير تدعم المكاسب طويلة الأجل

لم يتطرق هوغان إلى السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأميركي، أو خفض أسعار الفائدة، أو السيولة، باعتبارها عوامل محتملة لدفع الأسواق، إلا أن خبراء آخرين فعلوا ذلك.

وقال جوريان تيمر، مدير الاقتصاد الكلي العالمي في Fidelity، يوم الأربعاء: "الإجماع مع دخول 2026 هو أن الولايات المتحدة ستدير الاقتصاد بوتيرة مرتفعة، نتيجة مزيج من السياسة المالية وموقف متساهل من الاحتياطي الفيدرالي".

وفي المقابل، قال نيك روك، مدير الأبحاث في LVRG Research، لـCointelegraph إن الاحتياطي الفيدرالي لا يشير حاليًا إلى خفض وشيك في أسعار الفائدة مع اقتراب اجتماعه المقبل في 28 يناير.

وأضاف: "هذا المناخ يدعم استمرار شهية المخاطرة على المدى القريب في أسواق العملات الرقمية، لكنه يبرز في الوقت نفسه حساسية متزايدة لمخاطر التضخم واستراحات السياسة النقدية المحتملة التي قد تحدّ من صعود الأصول الرقمية".

وبحسب أسواق العقود الآجلة لدى CME، تبلغ حاليًا احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بنهاية هذا الشهر نحو 89%.