أوكرانيا تعلن استعادة بلدتين

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت القوات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها استعادت بلدتين قرب مدينة كوبيانسك الاستراتيجية في منطقة خاركيف بشمال شرق البلاد.

يتزامن هذا الإعلان مع نشاط دبلوماسي مكثف في الغرب يهدف إلى إنهاء الأزمة، التي بدأت قبل أربع سنوات تقريبا.

وقال لواء خارتيا الأوكراني، عبر تطبيق "تلغرام"، إن القوات الأوكرانية حققت "اختراقا وصولا إلى نهر أوسكيل، قاطعة خطوط الإمداد"، وإنها استعادت السيطرة على بلدتي "كيندراشيفكا" و"رداكيفكا" إضافة إلى أحياء في شمال مدينة كوبيانسك التي أعلنت روسيا السيطرة عليها الشهر الماضي.

تعدّ هذه الوحدة جزءا من القوة التي أنشأتها كييف لوقف التقدّم الروسي في هذه المنطقة، بحسب المصدر نفسه.