مركز التنسيق يدعي تسهيل دخول 30 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن مركز التنسيق الرئيسي للمساعدات المخصصة ل غزة ، هذا الأسبوع، تحقيق إنجاز لافت يتمثل في تسهيل مرور أكثر من 30 ألف شاحنة محمّلة بالمساعدات الإنسانية والسلع التجارية إلى القطاع منذ تأسيسه.

وقال المركز، الذي تديره الولايات المتحدة تحت اسم مركز التنسيق المدني العسكري (CMCC) وأُنشئ في 17 أكتوبر/تشرين الأول، إنه تمكن على مدار خمسة أسابيع متتالية من ضمان دخول ما لا يقل عن 4200 شاحنة أسبوعياً. كما توسّع نطاق عمله ليشمل ممثلين من نحو 60 دولة ومنظمة شريكة.

وأوضح المركز أن دوره الرئيسي يتمثل في دعم جهود الاستقرار في غزة عبر تنسيق تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية إلى المنطقة المكتظّة بالسكان، والتي تمتد على مساحة 25 ميلاً.

وقالت اللواء في الجيش الأميركي براد هينسون، قائدة مجموعة عمل المساعدات الإنسانية في CMCC، إن "النهج المتكامل للمركز أثبت فعاليته في التعامل مع التحديات المعقدة"، مضيفةً أن المنصة المشتركة تتيح "مواءمة الأولويات وحل المشكلات في الوقت الحقيقي، ما يعزز كفاءة إيصال المساعدات وتلبية الاحتياجات العاجلة".

وشملت عمليات التسليم مساعدات غذائية ومواد إيواء وملابس شتوية ومستلزمات صحية وتجهيزات طبية، إلى جانب معدات لدعم المخابز المحلية. وبحسب المركز، بات نحو 20 مخبزاً مدعوماً دولياً قادراً اليوم على إنتاج أكثر من 160 ألف رغيف يومياً، في حين ارتفع إنتاج مطابخ الوجبات الساخنة إلى 1.6 مليون وجبة يومياً، بزيادة بلغت 140% منذ سبتمبر.

وأشار هينسون إلى استمرار التحديات، خصوصاً في ملف إزالة الحطام، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 60 مليون طن من الركام المنتشر في مختلف مناطق القطاع. وكشف أن الفريق الهندسي للمركز أجرى مؤخراً عمليات مسح ورسم خرائط لتحديد المناطق الأكثر احتياجاً لعمليات الإزالة.

ويواصل المركز جهوده كذلك لضمان إيصال الإمدادات اللازمة لفصل الشتاء، ومعالجة مخاطر الذخائر غير المنفجرة على طول الممرات اللوجستية الحيوية.

ويقع مقر مركز CMCC في كريات جات داخل إسرائيل، ويضم طابقاً للعمليات وغرف اجتماعات تتيح التخطيط المشترك ومتابعة التطورات الميدانية في غزة بشكل لحظي.

المصدر : وكالات