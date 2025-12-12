8 دول عربية وإسلامية: دور الأونروا غير قابل للاستبدال

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعرب وزراء خارجية ثماني دول عربية وإسلامية عن إدانتهم الشديدة لاقتحام القوات الإسرائيلية مقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا ) في حي الشيخ جراح ب القدس ، مؤكدين أن هذا العمل يمثل “تصعيدًا مرفوضًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وشدّد الوزراء، في بيان مشترك، اليوم الجمعة، على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية الأساسية لهم، سواء في القدس أو باقي مناطق عملياتها.

وأكد البيان على الأهمية المحورية للأونروا في توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة ، في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها السكان، مشيرًا إلى أن المساس بعمل الوكالة يعرّض حياة مئات الآلاف للخطر ويقوّض الجهود الإغاثية.

المصدر : وكالات