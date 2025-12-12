اليابان | تزايد هجمات الدببة يثير قلق متسلّقي الجبال في اليابان

بيئة 13/12/2025

أظهر استطلاع أُجري في اليابان أنّ الارتفاع الكبير في عدد هجمات الدببة المسجّلة هذا العام أثار قلقًا واسعًا بين المتسلّقين، ما دفع الكثير منهم إلى إعادة النظر في خططهم الجبلية، سواء عبر تعديل مساراتهم أو إلغاء الرحلات بالكامل. هذا التحوّل يعكس حجم المخاوف المتزايدة من الخطر الذي باتت تمثّله الدببة في المناطق الجبلية والغابات، خصوصًا مع ازدياد وتيرة المواجهات بشكل غير مسبوق.

تصاعد الحوادث

تتكرر حوادث الدببة في اليابان شبه يومياً، حيث تقتحم الدببة المنازل وتهاجم الأشخاص الذين يجمعون الفطر في الجبال.

أجرت شركة الأرصاد الجوية اليابانية (مقرها أوساكا) استطلاعاً في الفترة من أواخر سبتمبر/ أيلول إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول على مستخدمي موقعها الإلكتروني المتخصّص بالطقس للمتسلّقين. وأظهرت النتائج – استناداً إلى 3,594 إجابة – أنّ تزايد مشاهدات الدببة جعل 77% من المستجيبين يشعرون بـ «قلق كبير» أو «قلق إلى حدّ ما» من ممارسة تسلّق الجبال.

أكثر من نصف المستجيبين قالوا إنّ ظهور الدببة أثّر فعلياً في خططهم لتسلّق الجبال. كان التغيير الأكثر شيوعاً هو «تغيير الجبل المقرر تسلّقه» (61.6%)، يليه «إلغاء الرحلة أو تأجيلها» (29.1%). كما يبدو أنّ عدداً متزايداً من الأشخاص تحوّل من التسلّق الفردي إلى التسلّق الجماعي.

أكثر إجراء احترازي شيوعاً بين المتسلّقين هو حمل «أجراس الدببة» أو الراديو (76.2%) لتنبيه الدببة بوجودهم وتجنّب المفاجأة. يليه «التأكد من آخر أخبار ظهور الدببة في المنطقة» (68.8%). وبما أنّ الدببة تنجذب إلى بقايا الطعام، يحرص بعض المتسلّقين على إدارة الطعام والنفايات بشكل صارم.

وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، فإن السنة المالية 2025 في طريقها لتسجيل رقم قياسي سنوي جديد في حوادث الدببة، حيث سُجّل حتى الآن 99 حادثة في الفترة من أبريل إلى سبتمبر، أثّرت في 108 أشخاص.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان من © بيكستا)