اليابان | كونياكو… المعجزة اليابانية منخفضة السعرات والممتلئة بالألياف!

رحلة عبر نكهات اليابان: استكشف كنوز المطبخ الياباني الأصيل!

المطبخ الياباني 13/12/2025

يُعد كونياكو أحد المكوّنات التي لا غنى عنها في اليخنات اليابانية والأطباق الدافئة مثل الأودن، حيث يضيف قوامًا مميزًا وإحساسًا سريعًا بالشبع. يُصنع هذا المكون المطاطي من نشا بطاطس الكونجاك، ويجمع بين كونه منخفض السعرات الحرارية وغنيًّا بالألياف، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في الاستمتاع بطبق دافئ ولذيذ دون تأنيب ضمير.

من وصفة علاجية إلى طبق أساسي على المائدة

يحتل كونياكو مكانة بارزة في المطبخ الياباني، إذ يعد مكوّنًا أساسياً في كثير من الأطباق التقليدية. ويُحضّر إما من خلال خلط مسحوق جذر الكونجاك بالماء، أو بغلي الدرنة الطازجة ثم عجنها وتشكيلها لتتحول إلى كتلة متماسكة بقوام هلامي مميز. وتتنوع أشكال كونياكو بحسب طرق إعداده، فقد يأتي على هيئة قوالب تُعرف باسم إيتا-كونياكو، أو خيوط رفيعة شبيهة بالمعكرونة تسمى شيراتاكي، أو حتى كرات صغيرة تعرف بـتاما-كونياكو



تتميز حزم شيراتاكي المعقودة تبدو شهية (© بيكستا)

تُشير السجلات التاريخية إلى أن كونياكو وصل إلى اليابان مع انتشار البوذية في القرن السادس، حيث كان يُعتبر كنزًا طبيًا يقتصر استهلاكه على الكهنة ذوي الرتب العالية والنبلاء. لكن، مع حلول فترة إيدو (1603-1868)، أصبح هذا المكون الفريد متاحًا للطبقات الشعبية، ليترسخ تدريجيًا كجزء لا يتجزأ من المائدة اليابانية اليومية.

لا يتميّز كونياكو بمذاق قوي في حد ذاته، لكنه يتحوّل إلى عنصر لذيذ عند طهيه في مرق الداشي العطري أو تغليفه بصلصة الميسو الغنية. وما يميّزه حقًا هو قوامه الممتلئ ومرونته الفريدة، اللذان يضيفان إيقاعًا خاصًا إلى قوام اليخني والحساء الياباني التقليدي.



يُضفي الشكل الملتوي لتازونا كونياكو لمسة جمالية أنيقة على الأطباق (© بيكستا)

يُعرف كونياكو بفوائده الصحية العديدة، فهو غني بالألياف الغذائية ”الجلوكومانان“ التي تدعم صحة الأمعاء وتعزز الهضم. كما يتميز بقلة سعراته الحرارية بشكل كبير، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على صحتهم العامة بطريقة طبيعية ولذيذة.

تُعد وجبات الجيلي الخفيفة المصنوعة من كونياكو خيارًا مفضلاً منذ زمن طويل كحلوى صحية منخفضة السعرات الحرارية. ومؤخرًا، اكتسب كونياكو المُشكّل على هيئة نودلز وأرز شهرة واسعة كبديل منخفض الكربوهيدرات، مما يعزز مكانته كمكون متعدد الاستخدامات في النظام الغذائي الحديث.



جيلي كونياكو هو وجبة خفيفة صحية معروفة (© Nippon.com)

يُعرف الجلوكومانان، الألياف الغذائية الرئيسية في كونياكو، بدوره في خفض مستويات السكر في الدم وتقليل الكوليسترول. وقد أشاد به الخبراء كمكون قوي يساهم في الوقاية من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل مرض السكري، مما يعزز مكانته في التغذية الصحية.



معكرونة مصنوعة من نودلز كونياكو (© بيكستا)

(المقالة الأصلية نُشرت باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. النص من تأليف إكرافت. صورة العنوان© بيكستا)