لن تمر بعد اليوم.. السعودية تعتمد إجراءات صارمة ضد مخالفي تأشيرة الزيارة العائلية

أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف مخالفي تأشيرة الزيارة العائلية، في خطوة تهدف إلى تنظيم دخول وخروج الزوار وحفظ الأمن العام، وضمان التزام نظام الإقامة والزيارات بالضوابط المعتمدة.

ما الذي تغيّر؟ — لمحة سريعة

تشديد الرقابة على حالات تمديد الزيارة والتأخر عن المغادرة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.

فرض غرامات مالية تصاعدية على من يتجاوز مدة الزيارة دون تجديد أو مغادرة.

إجراءات إدارية قد تصل إلى الترحيل أو المنع من الدخول مجددًا في حال تكرار المخالفة.

تعاون بين الجوازات والجهات الأمنية والجهات المشغلة للحد من حالات التلاعب والاحتيال.

من هم المستهدفون بالإجراءات؟

الإجراءات الجديدة تستهدف بوضوح الفئات التالية:

الزوار الحاصلون على تأشيرة زيارة عائلية والذين تجاوزت مدة إقامتهم دون تجديد أو مخالفة النظام. حاملو التأشيرات التي تم استصدارها ببيانات غير صحيحة أو عن طريق وسطاء غير مرخصين. من تثبت عليه محاولات للتحايل على النظام عبر تحويل نوع التأشيرة أو العمل دون تصريح.

عقوبات وغرامات محتملة

تضمنت التوجيهات الأولية ما يلي (الأرقام والإجراءات قد تخضع لتفصيلات تنفيذية لاحقة من الجهات الرسمية):

غرامات مالية متدرجة تُفرض على المتخلف عن المغادرة أو الممدد إقامته بشكل غير نظامي.

منع مؤقت أو دائم من دخول المملكة في حالات التكرار أو اشتراك المخالف في أنشطة غير قانونية.

إجراءات ترحيل إدارية بالتنسيق مع الجهات المختصة في حال استنفاد بدائل التصحيح.

كيف تتجنّب الوقوع في المخالفة؟ — نصائح عملية

تحقّق دائمًا من تاريخ انتهاء تأشيرة الزيارة وحدد خطة واضحة للمغادرة أو التجديد قبل انتهائها. لا تتعامل مع وسطاء غير معتمدين عند استخراج أو تمديد التأشيرات؛ استخدم القنوات الرسمية فقط (الجوازات، السفارات، منصات الوزارة). في حال حصولك على إخطار أو طلب توضيح من الجوازات، قدّم المستندات المطلوبة بسرعة لتلافي التصعيد. استشر صاحب الكفالة أو صاحب العمل فور حدوث أي طارئ قد يؤثر على وضع الزائر القانوني لتنسيق الإجراءات.

إجراءات التصحيح المتاحة

ذكرت الجهات أن هناك قنوات رسمية لتصحيح الأوضاع قبل الوصول لمرحلة العقوبات، منها:

التقديم عبر منصات الجوازات أو خدمة "أبشر" لتجديد أو تمديد أنواع التأشيرات المسموح بها.

التواصل مع القنصلية أو السفارة المعنية لدى الحاجة إلى تنسيق مغادرة الطائرين من خارج المملكة.

الاستفادة من مبادرات تصحيح الأوضاع إن وُجدت، والتي قد تمنح مهلات مؤقتة لتسوية الوضع.

ردود فعل وملاحظات

أثارت القرارات الجديدة تباينًا في آراء المختصين وأصحاب العمل والمقيمين؛ فبينما اعتبرها البعض خطوة ضرورية للحفاظ على النظام والأمن، دعا آخرون إلى تيسير مسارات التصحيح وتوعية أكبر لتفادي تعرض زوار أبرياء لعقوبات تصاعدية قبل إعطائهم فرصة قانونية لتصحيح أوضاعهم.

هل صدر بيان رسمي؟

تؤكد مصادرنا أن الإعلان جاء بناءً على توجيهات الجهات المختصة، ومن المتوقع أن تُصدر المديرية العامة للجوازات ووزارة الداخلية بيانات تفصيلية تُحدد قيمة الغرامات والإجراءات التنفيذية والمهل الزمنية خلال الأيام القادمة. وينبغي متابعة القنوات الرسمية للحصول على التفاصيل الموثوقة.

أسئلة شائعة (FAQ)

ماذا أفعل إذا انتهت تأشيرة زائر قبل موعد المغادرة؟ يجب التواصل فورًا مع الجهة المصدرة للتأشيرة أو عبر منصة "أبشر" لتقديم طلب تجديد أو توضيح الحالة، وتجنّب التأخير لتفادي الغرامات. هل يمكن اعتراض على قرار منع الدخول أو الترحيل؟ توجد آليات طعن وتقديم تظلمات لدى الجهات المعنية، ويُنصح بالرجوع لمحامٍ متخصص أو التواصل مع القنصلية المعنية لبدء إجراءات الطعن في المواعيد القانونية المتاحة. هل تسري العقوبات على أصحاب الكفالة؟ قد تُفرض جزئياً تدابير إدارية على صاحب الكفالة في حال ثبت تواطؤه أو مؤشر على إهمال واضح في تسجيل ومتابعة الزائر، وفق القوانين واللوائح المعمول بها.

خاتمة

تأتي الإجراءات الجديدة في إطار مساعٍ رسمية لتنظيم دخول وإقامة الزوار وتقليل التجاوزات التي تضر بالأمن والنظام العام. ومن الضروري لجميع الأطراف — المقيمين، الزوار، وأصحاب الكفالات — متابعة الإعلانات الرسمية والالتزام بالإجراءات لتفادي أي تبعات قانونية.

تنبيه: هذا المقال صحفي وتلخيصي؛ للاطلاع على التفاصيل الرسمية كاملةً يُرجى مراجعة موقع المديرية العامة للجوازات أو وزارة الداخلية أو قنصليات بلد الزائر.