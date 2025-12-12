غوتيريش يناقش مع مصر وقطر ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس، مباحثات مع وزير خارجية مصر، بدر عبد العاطي، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تناول خلالها تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الخارجية المصرية في بيان، إن عبد العاطي تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، بحث الجانبان خلاله "تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود الدولية المبذولة لدعم مسار التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتحقيق التهدئة في الضفة الغربية".

وشدد عبد العاطي على "أهمية الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2803، وتدفق المساعدات الإنسانية (إلى غزة) دون قيود".

كما تناول عبد العاطي وغوتيريش "المشاورات لنشر قوة الاستقرار الدولية" في غزة، ضمن المرحلة الثانية المقبلة من الاتفاق.

وشدد على "أهمية المضي في خطوات تشكيل لجنة التكنوقراط الفلسطينية (لإدارة غزة)، تمهيدا لعودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة".

وأعرب عن "الرفض القاطع لأي دعوات تستهدف تهجير الفلسطينيين، أو تغيير الوضعية الجغرافية والديموغرافية للقطاع".

ولفت وزير الخارجية المصري إلى "خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل التصاعد المقلق لعنف المستوطنين واستمرار سياسات مصادرة الأراضي".

وحذّر من أن "هذا النهج يُنذر بتوسيع دوائر التوتر ويفرض مسؤولية عاجلة على المجتمع الدولي للتدخل الفوري، لوقف هذه الانتهاكات ومنع تدهور الأوضاع على الأرض".

وفي السياق ذكرت وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تلقى اتصالا هاتفيا من غوتيريش، "استعرضا خلاله علاقات التعاون بين الجانبين وتعزيزها".

كما جرى خلال الاتصال "مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر : عرب 48