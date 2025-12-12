سعود بن صقر يحضر مأدبة عشاء نظّمتها سفارة البيرو لدى الدولة في رأس الخيمة

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، مأدبة العشاء التي نظّمتها سفارة جمهورية البيرو لدى الدولة في قرية الجزيرة الحمراء التراثية برأس الخيمة، بحضور إبراهيم سالم العلوي، سفير الدولة لدى جمهورية البيرو، وألبرتو أليخاندرو فارخي، سفير جمهورية البيرو لدى الدولة، وكاتيا انخيليس فارغاس، القنصل العام لجمهورية البيرو في دبي والإمارات الشمالية، وعدد من كبار المسؤولين.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن مثل هذه الفعاليات تسهم في تعزيز أواصر التعاون والعلاقات، وتشكل جسراً للتعرّف على ثقافات وتقاليد الشعوب.

وتبادل سموه، خلال المأدبة، الأحاديث الودية مع السفير والضيوف حول أهمية التبادل الثقافي وتعزيز التعاون الثنائي، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والاحترام المتبادل.

من جهته، أعرب ألبرتو أليخاندرو فارخي والضيوف عن بالغ شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على تشريفه المأدبة، مؤكدين أن هذه الفعالية تعكس روح الانفتاح والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وبلاده.

وتضمنت مأدبة العشاء، التي أعدّها الطاهي البيرفي إيبر إينوستروزا، مجموعة من أبرز الأطباق التقليدية التي تعكس تنوع وغنى المائدة البيروفية، بما يجسّد تاريخ البيرو العريق وثقافتها الغنية.