السعودية توضح هذه الفئات لن تدفع ريالا واحدا للإقامة بعد اليوم

الرياض - ياسر الجرجورة في السبت 22 نوفمبر 2025 08:23 صباحاً - كشفت الإدارة العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن قائمة تشمل سبع جنسيات من دول مختلفة حصلت على إعفاء رسمي من رسوم المرافقين بالإضافة إلى امتيازات خاصة تُمنح ضمن معايير محددة ويأتي هذا التوجه في إطار تسهيل الإجراءات لبعض الفئات الإنسانية أو السياسية أو الاجتماعية هذه الإعفاءات لا تشمل جميع الأفراد من هذه الجنسيات بل تُطبق فقط على فئات معيّنة من المرافقين الذين يستوفون شروطًا خاصة حددتها الجهات الرسمية بينما تستمر الرسوم الاعتيادية على باقي الفئات من الجنسيات الأخرى أو من خارج الإطار المعفى حوبوم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الفئات المعافاه من رسوم الاقامة

أوضحت الجوازات السعودية الفئات التي تُعفى من دفع رسوم المرافقين وهي كالتالي:

المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن سعودي: تحصل على الإعفاء الكامل مراعاةً لخصوصية وضعها الأسري داخل المجتمع السعودي.

العاملون بموجب عقود حكومية رسمية: تشمل الإعفاءات الأشخاص المرتبطين بعقود رسمية مع الجهات الحكومية نظرًا لطبيعة عملهم.

الأبناء السعوديون لأم سعودية وأب غير سعودي: يتم إعفاؤهم دعمًا لحقوق المواطنة وتقوية الروابط الأسرية.

الطلاب الحاصلون على منح دراسية داخل المملكة: يُستثنون من الرسوم لتشجيع التعليم ودعم الكفاءات العلمية.

حاملو الجوازات الدبلوماسية وموظفو السفارات وأبناؤهم: يُمنحون الامتيازات الدولية المتعارف عليها بما في ذلك الإعفاء من رسوم المرافقين.

زوجة المقيم بشرط أن يكون أطفالها دون سن 18 عامًا: تُعفى حفاظًا على التماسك الأسري والظروف الخاصة للأسر المقيمة.

مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي المقيمون في السعودية: يُعفون بالكامل من هذه الرسوم وفقًا لاتفاقيات مجلس التعاون الخليجي.

الجنسيات المعفاة من الرسوم

ضمن جهودها الرامية إلى مراعاة الأوضاع الإنسانية والخصوصيات الجغرافية قررت المملكة العربية السعودية إعفاء عدد من الجنسيات من رسوم المرافقين وذلك بناءً على اعتبارات خاصة تراعي واقعهم الإقليمي وظروفهم الاستثنائية وتشمل الفئات التالية:

الفلسطينيون الحاملون للوثائق المصرية: نظرًا لطبيعة وضعهم القانوني كلاجئين وعدم امتلاكهم جنسيات رسمية.

الأشخاص المقيمون في مدينة بلوشي: وهم فئة تنتمي إلى مناطق ذات أوضاع خاصة تتطلب مراعاة إنسانية وتنظيمية.

القادمون من منطقة تركستان: تُراعي المملكة في هذا الإعفاء أوضاع الشتات والظروف السياسية المعقدة التي تحيط بهذه الفئة.

المقيمون في اتحاد ميانمار: تُمنح هذه الفئة استثناءات تقديرًا للظروف الصعبة والانتهاكات التي يعاني منها بعض مواطنيها.

رسوم المرافقين

تُفرض رسوم على المرافقين الذين لا تشملهم فئات الإعفاء وتُقدَّر عادةً بنحو 400 ريال سعودي مع إمكانية تغيّر هذا المبلغ مستقبلًا وفقًا لما يُقرَّر من تحديثات أو تعديلات إدارية.

