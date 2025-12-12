- 1/2
- 2/2
أكد د. أحمد الأمين آدم، المدير العام لوزارة الصحة بولاية القضارف أهمية معالجة أنماط السلوك الغذائي المرتبطة بسوء التغذية عبر العمل المستمر وتكثيف جهود التوعوية، مشدداً على ضرورة ابتكار أطعمة تساعد في الحد من سوء التغذية، واستصحاب الفنيين والجهات المختصة في كل المراحل .
جاء ذلك لدى ترؤسه بمكتبه الخميس اجتماع اللجنة العليا للحملة القومية المتكاملة للتغطية بخدمات التغذية الوقائية، بحضور الشركاء والداعمين والجهات ذات الصلة.
وأشاد الوزير بدعم المانحين وفي مقدمتهم منظمة اليونسيف، مثمناً جهودهم واسهاماتهم في نجاح الحملة وتحقيق أهدافها.
وثمّن الاجتماع الجهود الكبيرة المبذولة في عمليات التغطية والوصول إلى المستهدفين، مشيرين إلى تحقيق نسبة تغطية مرتفعة بلغت 125%، بفضل التنسيق المُحكم مع الشركاء والإعداد الجيد بجانب فعالية العمل الميداني الذي أفضى إلى الوصول للأطفال والنساء الحوامل في مختلف المناطق.
وقدمت مدير إدارة التغذية، الأستاذة غالية موسى ميرغني، تقريراً مفصلاً تناولت فيه أبرز الخدمات المقدمة، والتي شملت اكتشاف حالات سوء التغذية للأطفال والحوامل والمرضعات وتحويلها لمراكز العلاج، إضافة إلى توزيع فيتامين (أ) الأزرق والأحمر للوقاية من العمى الليلي، وتوزيع الفيفول للحوامل للوقاية من الأنيميا الغذائية، إلى جانب أقراص البندازول الطاردة للديدان.
وأوضحت أن الحملة نُفّذت خلال الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر الماضي، بدعم من اليونيسف وشركاء آخرين بينهم منظمة كافا، لجنة الإنقاذ الدولية، منظمة كير، ومنظمة الإيت، مستهدفةً جميع المكونات السكانية من مقيمين ونازحين ولاجئين، مشيرةً إلى توفير 246 متحركاً للعمل خلال أيام الحملة.
وأكدت غالية أن المستهدفات القادمة يجب أن تُبنى على النجاحات الحالية، إضافة إلى الإستفادة من الإيجابيات المتمثلة في الترحيل المبكر للإمداد والتنسيق الجيد مع الشركاء، مثمّنةً جهود المديرين التنفيذيين في معالجة التحديات التي واجهت العمل.
سونا
اسماء عثمان
محررة مسؤولة عن تغطية الأحداث الاجتماعية والثقافية، ، تغطي القضايا الاجتماعية والتعليمية مع اهتمام خاص بقضايا الأطفال والشباب.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة بالقضارف تؤكد على معالجة السلوك الغذائي وتعزيز خدمات التغذية الوقائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.