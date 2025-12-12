شكرا لقرائتكم خبر عن إلى أي مدى يصبح الذكاء الاصطناعي حركاً لزيادة الطلب العالمي على النفط؟ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم برودكوم خلال تداولات اليوم الجمعة بشكل حاد في ظل عودة المخاوف بشأن الشركات التكنولوجية وقيمتها لا سيما المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وذلك على الرغم من إعلان الشركة أمس عن تحقيق نتائج أفصل من التوقعات.

أعلنت شركة برودكوم عن نتائج الربع الرابع التي تفوقت على توقعات المحللين من حيث الأرباح والإيرادات، كما أصدرت توقعات قوية للربع الحالي، مدفوعة بالطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع سهم الشركة في البداية خلال التداولات الممتدة قبل أن يتراجع بأكثر من 4% أثناء مؤتمر الإعلان عن الأرباح.

وفيما يلي أداء الشركة مقارنة بتقديرات المحللين الذين شملهم استطلاع LSEG:

ربحية السهم: 1.95 دولار (معدلة) مقابل 1.86 دولار متوقعة

الإيرادات: 18.02 مليار دولار مقابل 17.49 مليار دولار متوقعة

وقالت برودكوم إن إيرادات الربع الأول من سنتها المالية ستبلغ نحو 19.1 مليار دولار، ما يمثل نمواً نسبته 28% على أساس سنوي، وهو أعلى من متوسط تقدير المحللين البالغ 18.3 مليار دولار، وفقاً لبيانات LSEG.

وقال الرئيس التنفيذي هوك تان في بيان إن برودكوم تتوقع أن تتضاعف مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي خلال هذا الربع مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 8.2 مليار دولار، سواء من الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي أو أشباه الموصلات المستخدمة في شبكات الذكاء الاصطناعي.

وارتفع صافي الدخل بنسبة 97% ليصل إلى 8.51 مليار دولار، أو 1.74 دولار للسهم، مقارنة بـ 4.32 مليار دولار، أو 90 سنتاً للسهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وإلى جانب Nvidia، تُعد برودكوم أحد أكبر المستفيدين بين شركات أشباه الموصلات الأميركية من طفرة الذكاء الاصطناعي. وقد ارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 75% منذ بداية 2025، بعد أن تضاعف العام الماضي، مع تحقيق رقائقها المخصصة — مثل وحدات المعالجة التنسورية Tensor Processing Units من Google — انتشاراً متزايداً في السوق كمنافس لوحدات المعالجة الرسومية من Nvidia.

وخلال مكالمة الأرباح مع المحللين، قالت الشركة إنها حصلت على عميل خامس لرقائقها المخصصة، وكشفت أن شركة Anthropic كانت العميل غير المعلن سابقاً الذي قدّم طلباً بقيمة 10 مليارات دولار للحصول على وحدات TPU من Google خلال الربع.

ويراقب المستثمرون عن كثب تأكيد برودكوم استمرار الشركات العملاء في التعامل معها، وأنها ماضية في خطط شراء ونشر الرقائق المخصصة.

وفي يونيو، قالت برودكوم إنها تمتلك ثلاثة عملاء وأربعة عملاء محتملين لرقائق الذكاء الاصطناعي المخصصة. وفي سبتمبر، أعلنت أنها حصلت على عميل رابع غامض قدّم طلباً بقيمة 10 مليارات دولار، وفي الشهر التالي أعلنت شراكة مع OpenAI لتطوير رقائق مخصصة. وقال تان إنه لا يتوقع تحقيق إيرادات تُذكر من تلك الشراكة في عام 2026.

وقال تان خلال مكالمة الخميس إن Anthropic تستخدم أحدث وحدات TPU من Google، والتي تُدعى Ironwood.

وأضاف أن عملاء برودكوم الآخرين “يفضلون التحكم في مصيرهم عبر مواصلة مسيرتهم الممتدة لسنوات لتطوير مسرّعات الذكاء الاصطناعي المخصصة الخاصة بهم، أو ما نسميه XPUs”.

وتملك برودكوم طلبيات متراكمة بقيمة 73 مليار دولار لرقائق مخصصة ومبدّلات وأجزاء أخرى من البنية التحتية لمراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي خلال الـ 18 شهراً المقبلة، بحسب تان.

ونمت الإيرادات الإجمالية بنسبة 28% خلال الربع، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى زيادة بنسبة 74% في مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعادل 8.2 مليار دولار من إيرادات الربع الرابع.

وتُدرج مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي ضمن قطاع حلول أشباه الموصلات في الشركة، والذي سجل 11.07 مليار دولار في المبيعات، بارتفاع 22% سنوياً، متجاوزاً تقدير StreetAccount البالغ 10.77 مليار دولار.

أما قطاع برودكوم الآخر الرئيس — البرمجيات المرتبطة بالبنية التحتية — فقد سجل نمواً بنسبة 26% ليصل إلى 6.94 مليار دولار، متجاوزاً توقعات وول ستريت. ويشمل هذا القطاع منتجات VMWare.

كما أعلنت برودكوم أنها ستصدر توزيعات نقدية بقيمة 65 سنتاً للسهم، تُدفع في وقت لاحق من هذا الشهر، ارتفاعاً من 59 سنتاً.

وعلى صعيد التداولات، هبط سهم برودكوم في تمام الساعة 17:16 بتوقيت جرينتش بنسبة 10.5% إلى 363.5 دولار.