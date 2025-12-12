شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس الزُبيدي يستقبل قيادة القوات المشتركة لقوات التحالف العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الجمعة ١٢ ديسمبر ٢٠٢٥

استقبل الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بحضور نائبه عبدالرحمن المحرمي عضو مجلس القيادة الرئاسي، مساء اليوم الجمعة، في القصر الرئاسي بالعاصمة عدن، قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي، يتقدمهم اللواء الركن سلطان العنزي واللواء الركن عوض الأحبابي.

وفي مستهل اللقاء، رحّب الرئيس الزُبيدي بقيادة القوات المشتركة للتحالف، مشيدًا بالدور الأخوي الذي تبذله دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في معركة التصدي للمخططات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا والمنطقة.

وناقش اللقاء، سبل توحيد الجهود في مواجهة كافة المخاطر التي تهدد أمن المنطقة والإقليم، وتمس المصالح الدولية، وتهدد حرية الملاحة الدولية.

كما استعرض اللقاء آليات تعزيز جهود مكافحة الإرهاب في بلادنا، وتجفيف منابع تمويله، وتنسيق الجهود مع الشركاء في التحالف الدولي لوقف تهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية، والقضاء على شبكات التهريب.

وفي ختام اللقاء، جدّد الرئيس الزُبيدي شكره وامتنانه، نيابةً عن شعبنا، للأشقاء في دول التحالف، مؤكدًا أن مواقفهم الأخوية الصادقة إلى جانب بلادنا ستظل محفورة في ذاكرة شعبنا، وسيخلدها التاريخ في أنصع صفحاته، ومجددًا التأكيد على عمق ومتانة العلاقات الأخوية المصيرية التي تربط شعوبنا والتي عُمّدت بالدم في معركة المصير الواحد.

ومن جانبها، أشادت قيادة القوات المشتركة بالتحالف العربي، بالتضحيات الجسيمة التي اجترحها أبناء الجنوب في مواجهة المليشيات الحوثية، ومكافحة الإرهاب، كما أكدت على أهمية الدور المأمول منهم في هذا الجانب في الحاضر والمستقبل.

حضر اللقاء محمد الغيثي عضو هيئة الرئاسة رئيس هيئة التشاور والمصالحة المساندة لمجلس القيادة الرئاسي، واللواء الركن هيثم قاسم طاهر عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، رئيس اللجنة العسكرية والأمنية المشتركة العليا، والسلطان عبدالله عيسى بن عفرار عضو هيئة الرئاسة، رئيس المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى، وعمرو البيض عضو هيئة الرئاسة ممثل الرئيس للشؤون الخارجية، وعماد محمد مدير مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وأنيس الشرفي رئيس الهيئة السياسية بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي.