الإيثريوم يهبط بأكثر من 4% لكنه يحقق مكاسب هذا الأسبوع

استقر الدولار مقابل أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في ظل تقييم الأسواق لتصريحات مسؤولي من الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة النقدية.

كان الفيدرالي قد قرر الأربعاء خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح في نطاق يتراوح بين 3.5% و3.75%.

لكن الخطوة جاءت مصحوبة بإشارات تحذيرية بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية، وشهدت ثلاثة أصوات معترضة من بين أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهو ما لم يحدث منذ سبتمبر/أيلول 2019.

وفي مؤتمر صحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول إن التضخم لا يزال "مرتفعًا إلى حد ما" نتيجة الرسوم الجمركية، معرباً عن أمله في أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة صورة واضحة.

وأطلق عدد من مسؤولي الفيدرالي تصريحات اليوم حيث قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، "بيث هاماك"، إنها تفضل أن تكون أسعار الفائدة أكثر تقييداً بشكل طفيف للحفاظ على وتيرة الضغط على التضخم، الذي لا يزال مرتفعاً للغاية من وجهة نظرها.

وأيد رئيس الفيدرالي في كانساس سيتي، "جيف شميد"، هذا الرأي، موضحاً أن هذا هو سبب معارضته لقرار هذا الأسبوع بخفض أسعار الفائدة.

وعلى صعيد التداولات، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:19 بتوقيت جرينتش عند 98.3 نقطة وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.3 نقطة.

الدولار الأسترالي

تراجع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 0.6651.

الدولار الكندي

استقر الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش عند 0.7263.