واشنطن تلمّح إلى دور ميداني للجيش التركي في قطاع غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد المبعوث الأميركي توم براك، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ما تزال ترى أن للجيش التركي دوراً محتملاً على الأرض في قطاع غزة ، وذلك في ظل الحديث عن قرب الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وفي إشارة إلى التصوّر الأميركي بشأن نشر القوة الدولية وترتيبات ما بعد الحرب.

وقال براك في تصريحات لصحيفة جيروزاليم بوست، إن القوات البرية التركية تُعد من بين الأكبر والأكثر خبرة في المنطقة، مشيراً إلى أن علاقات أنقرة الواسعة مع مختلف الأطراف قد تسهم في تهدئة الأوضاع وتهيئة بيئة أكثر استقراراً داخل القطاع.

وأضاف أن الشرق الأوسط “على مفترق طرق”، موضحاً أن التركيبة القبلية والاجتماعية في المنطقة تجعل نماذج بناء الدول التقليدية أقل فعالية، الأمر الذي يتطلب – بحسب قوله – مقاربات أكثر واقعية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمعات المحلية.

وتأتي تصريحات باراك رغم اعتباره من قبل الحكومة الإسرائيلية له بأنه "جهة معادية"، إذ تتهمه بدفع مصالح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان و"تسميم أذن ترامب ضد إسرائيل"، إلى جانب الضغط من أجل حصول أنقرة على طائرات F-35 التي تعارضها تل أبيب بشدة.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وجود خطوات أساسية يجب تنفيذها للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، موضحًا أن بعض بنود الاتفاق لم تُطبّق بعد، وأن مسؤولية تنفيذها تقع على عاتق الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال فيدان في تصريح لقناة الجزيرة، إن بلاده تبذل جهودًا حثيثة بالتعاون مع قطر والسعودية والإمارات ومصر والأردن من أجل ضمان تطبيق الاتفاق، مشيرًا إلى أن تركيا تنتظر تنفيذ عدد من الإجراءات الضرورية، وفي مقدمتها تأسيس مجلس السلام، وتسليم إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، إلى جانب تشكيل جهاز شرطة يضمن الأمن فيها.

وأعلن استعداد تركيا لتحمل “جميع المسؤوليات” اللازمة للمساهمة في حل القضية الفلسطينية سلميًا، مضيفًا أن أنقرة مستعدة لإرسال قوات إلى المنطقة إذا تطلّب الأمر ذلك لتحقيق سلام واستقرار دائمين.

المصدر : وكالات