أمطار متوقعة وحالة من عدم الاستقرار حتى 19 ديسمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

تتأثر الدولة بدءاً من الغد بحالة من عدم الاستقرار الجوي على شكل موجات، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي من البحر الأحمر مصحوب برياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي يتعمق ويضعف أحياناً، ويصاحبه تيار هوائي من الشمال الغربي.

وأشار تقرير المتابعة الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، ووفقا لآخر تطورات الحالة الجوية خلال فترة من السبت 13 إلى الجمعة 19 ديسمبر 2025 إلى أنه من السبت إلى الاثنين يكون الطقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وتكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية.

وأوضح أنه خلال الفترة من الثلاثاء إلى الجمعة: يتعمق المنخفض الجوي العلوي مصحوباً بكتلة هوائية باردة، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة يتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على فترات وعلى شكل موجات مع البرق والرعد أحياناً، واحتمال تساقط البرد على بعض المناطق.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وعن حالة البحر أشار إلى أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب أحياناً خاصة مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يسود غداً طقس غائم جزئي إلى غائم مع فرصة سقوط أمطار خاصة على الجزر والسواحل وبعض المناطق الشمالية، ورطب ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وسرعتها من10إلى25تصل إلى40كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

كما يتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على مناطق متفرقة خاصة الساحلية والشمالية، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية

تتحول إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار، وسرعتها من10إلى25تصل إلى45كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.