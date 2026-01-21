«الموارد البشرية» ترصد مقترحات تطوير «باقة العمل»

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن تلقي مقترحات وآراء وملاحظات سوق العمل، حول المنصة الموحدة لباقة العمل، وذلك للوصول إلى مزيد من تبسيط وتسريع إجراءات العمل في القطاع الخاص من خلال خدمات رقمية متكاملة توفّر الوقت والجهد وتقلّل الزيارات الحضورية.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتلقى المقترحات عبر المنصة الإلكترونية «شارك. إمارات»، من خلال استبيان إلكتروني للراغبين بالمشاركة، وذلك حتى الأول من شهر أبريل المقبل، مؤكدة أنه ستتم دراسة المقترحات المقدمة والاستفادة منها في اختصار الإجراءات المتكررة، وتقليل الزيارات الحضورية وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية لتجربة رقمية أكثر كفاءة وفاعلية.

«وباقة العمل»، منصة إلكترونية موحدة تقدم خدمات متكاملة تسهّل إنجاز معاملات منشآت القطاع الخاص المتعلقة بالعمل والإقامة في الدولة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتأتي مبادرة باقة العمل، تماشياً مع توجهات التحول الرقمي وجودة الخدمات، وبرنامج «تصفير البيروقراطية الحكومية» لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية في العمل الحكومي.

وتتضمن «باقة العمل»، 3 باقات رئيسية بخدمات استباقية وإجراءات مبسطة، الأولى منها باقة المنشآت، وهي لتبسيط رحلة إدارة الموظفين في القطاع الخاص، تختصر المعاملات عبر طلب واحد، وقناة دفع واحدة، والمعلومات لمرة واحدة.

أما الباقة الثانية، فهي باقة المواطن، وتتعلق بعمليات إدارة الموظفين المواطنين في شركات القطاع الخاص، وتتيح تعيين المواطن، وتجديد عقده أو إلغاؤه، بالإضافة إلى باقة العمالة المساعدة، المخصّصة لإجراءات استقدام، وتجديد، وإلغاء عقود العمالة المساعدة.

تنسجم وترتبط «باقة العمل» ارتباطاً وثيقاً مع توجهات وأهداف واستراتيجية وزارة الموارد البشرية والتوطين في تعزيز تنافسية سوق العمل وزيادة جاذبيته للكفاءات وتقديم الخدمات المميزة، خصوصاً أنها تتعلق بتسهيل إجراءات الإقامة والعمل في الدولة، فضلاً عن كون الوزارة جهة حكومية اتحادية تتشارك مع جميع الجهات في أهداف باقة العمل وتوجهات «تصفير البيروقراطية».

تؤكد «باقة العمل» على نهج التعاون بين الجهات الحكومية «اتحادية ومحلية»، مما يعكس التكامل بينها لتحقيق الأهداف لتصبح الإمارات الدولة الأولى عالمياً في الخدمات الحكومية المميزة.

ومن أبرز الخدمات التي توفرها الباقة، خدمة استقدام موظف جديد من خارج الدولة، وتتضمن الخطوات الإجرائية، تعبئة الطلب الموحد، ومن ثم إصدار تصريح العمل للموظف، قبل أن يباشر الموظف بشكل استباقي إنجاز إجراءات الإقامة التي تشمل الفحص الطبي واستخراج بطاقة الهوية الإماراتية باعتبارها خطوات إلزامية الحضور.

وأيضاً خدمة التجديد للموظف، حيث يقوم صاحب الشركة بتعبئة الطلب الموحد، ليواصل الموظف بعدها إنجاز إجراءات الفحص الطبي، وكذلك استخراج بطاقة الهوية الإماراتية.

وتدعم الباقة المواطنين وتسهيل إجراءات انضمامهم للعمل في القطاع الخاص، من خلال رحلة رقمية موحّدة تدمج جميع الخدمات المرتبطة بالتوظيف تحت منصة واحدة، عبر الدمج بين الجهات الاتحادية والحكومية والخاصة، وتوفير خدمات ذكية متكاملة تُسهّل كل الإجراءات المرتبطة بالتوظيف.

وتتيح «باقة العمل» إنجاز خدمات إصدار، وتجديد، وإلغاء إقامات العمالة المساعدة في الدولة، وخدمات الفحص الطبي، ويمكن للمتعاملين الحصول على خدمات الإقامة للعمالة المساعدة بسهولة وسلاسة من خلال تعبئة النموذج الموحد لباقة الخدمات، وإدخال تفاصيل العمالة المساعدة، ونوع الهوية وجواز السفر، حيث يتم توقيع عقد العمل إلكترونياً عبر المنصة، ويتبعه الفحص الطبي للعامل، مع إرسال نتائج الفحص عبر المنصة المشار إليها، وإصدار الهوية الإماراتية والإقامة.