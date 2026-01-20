اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

0 نشر
0 تبليغ

الإمارات تدين الهجوم الإرهابي في كابول

ابوظبي - سيف اليزيد - أدانت دولة بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في وسط مدينة كابول بأفغانستان، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من الأشخاص.
وشددت وزارة الخارجية، في بيان، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.
وأعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية الصين الشعبية وشعبها الصديق، ولأفغانستان وشعبها الصديق، في هذا الهجوم الآثم، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

Advertisements

قد تقرأ أيضا