اليابان | بين المدرسة والأنشطة المكثفة: كيف تُرهق أنماط الحياة صحة أطفال اليابان؟

أظهر استطلاع رأي أُجري بين المعلمين والأطباء في اليابان تنامي القلق إزاء أنماط الحياة غير الصحية لدى الأطفال، ولا سيما ما يتعلق بالنظام الغذائي غير المتوازن وقلة ساعات النوم، وهما عاملان يُنظر إليهما على أنهما يؤثران سلبًا في النمو الجسدي والصحة النفسية والتحصيل الدراسي على المدى الطويل.

وجبات غير متوازنة ونقص النوم

أجرت شركة 3A-life المتخصصة في المكملات الصحية والمقرها طوكيو استطلاعًا حول أنماط الحياة وعادات الأكل لدى الأطفال في اليابان، استهدف 506 معلمين في المرحلتين الابتدائية والإعدادية و503 أطباء.

عندما سُئل المشاركون عن التغيرات التي طرأت على أنماط حياة الأطفال في السنوات الأخيرة، أشار أكثر من 80% منهم إلى زيادة في الوجبات غير المتوازنة، ونقص النوم، وحساسية الطعام. كما كشفت الإجابات أن بعض الأطفال يعيشون حياة أكثر إرهاقًا وتوترًا من البالغين، حيث يلتحقون بدروس تقوية أو دروس خاصة حتى وقت متأخر من الليل، ويتخطون وجبة الإفطار، ويتناولون القليل من الوجبات المنزلية.

أفاد المعلمون أن هذه التغيرات في أنماط الحياة تؤدي إلى مشكلات مثل نقص القوة البدنية (82.2%)، وانخفاض التركيز (80.8%)، وعدم الاستقرار العاطفي (77.1%).

أشار أكثر من 90% من الأطباء إلى أن عادات الحياة غير الصحية لدى الأطفال مثل اضطراب أوقات الوجبات، والتغذية غير المتوازنة، ونقص النوم تؤثر سلبًا على نموهم.

بالطبع يدرك المعلمون هذه المشكلات، لكن أكثر من 60% منهم يرون أن ”التعليم الصحي داخل المدرسة وحدها له حدود“. وأشار بعض المعلمين إلى مشكلات تتعلق بأولياء الأمور، مثل ”إعطاء الأولوية للوجبات التي يسهل على الطفل تناولها بدلاً من الوجبات المتوازنة غذائيًا“، أو ”الاعتماد على وجبات المدرسة وتقديم وجبات بسيطة في المنزل“. وتشير هذه الإجابات إلى أن التحسين يتطلب فهمًا وتعاونًا من جانب الأسر.

