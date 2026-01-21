شركات وطنية تستعرض في «يومكس وسيمتكس» تقنيات مبتكرة فائقة التطور

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى الطنيجي (أبوظبي)

شهدت النسخة السابعة والأكبر من نوعها لمعرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس» 2026، المقامة في أبوظبي، مشاركة واسعة من أبرز المبتكرين وصنّاع القرار وقادة القطاع المدني والتجاري والدفاعي من مختلف أنحاء العالم.

واستعرضت منصات المعرض مجموعة فريدة من الآليات والتقنيات التجارية والمدنية والدفاعية، منها طائرات من دون طيار متطورة، ومركبات ذاتية القيادة، فضلاً عن منصات محاكاة تفاعلية، وأنظمة تدريب على الذكاء الاصطناعي، منها لشركات محلية كان شعارها «صنع في الإمارات».

قال جاسم الجنيبي، من شركة ريسورس للصناعات الدفاعية: قامت الشركة بتدشين طائرة 3 quarter mail uev التي تم تصميمها لغرض الاستطلاع مع إمكانية التطوير من مهامها، وذلك بحسب حاجة العميل، وهي طائرة من صناعة إماراتية تم اختبارها وتجربتها، وأثبتت نجاحها، حيث تقلع على ارتفاع يصل إلى 23 ألف قدم على مدار 24 ساعة. بدوره، قال لطفي الحمد مسؤول العلاقات العامة من شركة AIRQ: نشارك خلال معرض «يومكس» بعدد من الآليات، حيث تتخصص الشركة في صناعة طائرات من دون طيار «درون»، وخلال المعرض نستعرض 3 طائرات لكل منها مهام مختلفه ومواصفات فريدة، مع استعراض قاذف «الدرون»، وهو كهربائي بوزن حمولة يصل من 10 - 60 كجم، ويمكن أن تطير الطائرة خلال 10 ثوانٍ.

قالت نزهة سيدينا من شركة infinity Glory: نقدم خلال المعرض آليات متنوعة، منها SKY Chaser إحدى الآليات الحديثة المستخدمة في البر والبحر والجو، ويمكن استخدامها لمختلف المهام حسب حاجة العمل، وتأتي براكب واحد، وفي المستقبل هناك خطط لزيادة حجم المساحة، وكذلك التطوير من المميزات، وتصل سرعتها إلى 225 ميل في الساعة ويبلغ وزنها 300 كيلو، فضلاً عن استعراض الطائرة التاكسي.

قالت مريم الجنيبي، مهندسة طيران وفضاء من شركة LODD: نشارك عبر طائرة «هيلي» نسبة إلى منطقة الهيلي في العين المعروفة بآثارها منذ العصر البرونزي، وكانت نقطة التقاء حضارة أم النار في أرض الدولة، والطائرة هي نقطة التقاء حول العالم، فهي طائرة هجينة تقلع وتهبط بشكل عمودي، مثل الهيلوكبتر ولا تتطلب مدرجاً وتعمل بالطاقة الكهربائية ومحرك احتراق في الخلف.