برئاسة البرهان: مجلسا السيادة والوزراء يعقدان اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم

​عقد مجلسا السيادة والوزراء اجتماعاً مشتركاً بالعاصمة الخرطوم اليوم، برئاسة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، وذلك في أعقاب عودة مجلس السيادة وحكومة الأمل لمزاولة مهامهم من الخرطوم.

​وأوضح وزير الثقافة والإعلام والسياحة، الأستاذ خالد الإعيسر، في تصريح صحفي، أن هذا الاجتماع يعد الأول للمجلسين خلال العام ٢٠٢٦م، ويمثل تدشيناً عملياً لعودة الحكومة التنفيذية بكافة مكوناتها للعمل من العاصمة القومية الخرطوم.

​وأعلن الوزير أن الاجتماع المشترك قد أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام ٢٠٢٦م، مشيراً إلى أن مؤسسات الدولة القومية والتنفيذية تعمل بكفاءة عالية. كما أضاف أن الاجتماع أجاز عدداً من القوانين، مع استمرار النظر في مشروعات قوانين أخرى.

وقال الإعيسر: “إننا نسعد، ومعنا كافة أعضاء مجلس السيادة بقيادة البرهان، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الأمل، بأن نعلن لشعبنا أننا نمارس مهامنا الآن من قلب الخرطوم”. كما وجه مناشدةً إلى كافة المواطنين بضرورة العودة إلى ديارهم، مؤكداً حرص الحكومة على رد الجميل للمواقف البطولية التي جسدها الشعب السوداني خلال الأعوام الماضية، في سبيل استعادة الخرطوم لمكانتها ووضعها الطبيعي.

وعبر وزير الإعلام عن تقديره العميق للتضحيات الجسام التي قدمتها القوات المسلحة والقوات المساندة في معركة الكرامة، كما ترحم سيادته على شهداء الواجب الذين بذلوا أرواحهم فداءً للوطن.

سونا