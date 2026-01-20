شكرا لقرائتكم خبر عن سهم إنفيديا ينخفض مع تأثير تهديدات ترامب الجمركية على أسهم الذكاء الاصطناعي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم إنفيديا بنحو 3.4% ليصل إلى 179.83 دولارًا في التعاملات المبكرة يوم الثلاثاء، ما ضغط على مجموعة من أسهم الذكاء الاصطناعي التي لا تزال عرضة لتقلبات شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

وانخفض مؤشر ناسداك بنحو 1.6% بحلول الساعة 9:39 صباحًا، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة تقارب 1.3%، وسط مخاوف من تهديدات جمركية جديدة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية النزاع المتعلق بـ غرينلاند.

وقال ديفيد لوندغرين، كبير استراتيجيي الأسواق في Little Harbor Advisors:

«نشهد هذا الضعف لأن العناوين الرئيسية هي التي تقود القلق والمخاوف بشأن ما يحمله المستقبل».

ويستعد المستثمرون أيضًا لأسبوع مزدحم بالبيانات، يشمل قراءات مؤشر مديري المشتريات لشهر يناير، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) – وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي – إضافة إلى نتائج أعمال شركتي إنتل ونتفليكس.

وتتمثل المشكلة الأكبر بالنسبة لتداولات الذكاء الاصطناعي في مدى قدرة هذه الأسهم على تحمل المزيد من الأخبار السلبية بعد موجة صعود طويلة دفعت التقييمات إلى مستويات مرتفعة وخلقت تزاحمًا في الملكية الاستثمارية. فعندما تتعثر شركات التكنولوجيا الكبرى، غالبًا ما تسحب معها السوق بأكملها إلى الأسفل.

وانخفض سهم مايكروسوفت بنسبة 1.6% ليغلق عند 452.45 دولارًا، بينما هبط سهم برودكوم بنسبة 3.2% إلى 340.38 دولارًا.

كما تراجع سهم بالانتير بنسبة 1.2% ليغلق عند 168.98 دولارًا، في حين تعرضت سوبر مايكرو كمبيوتر لخسائر أشد، إذ هبط سهمها بنسبة 6.6% إلى 30.47 دولارًا.

وعلى النقيض، صعد سهم إيه إم دي (AMD) بنسبة 1.3% ليصل إلى 234.90 دولارًا.

وقد ظهرت الضغوط على شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى في الأسواق الخارجية قبل يوم من إعادة فتح الأسواق الأمريكية. ففي يوم الاثنين، تراجع سهم ألفابت المتداول في فرانكفورت بنسبة 2.4%، بينما انخفض سهم إنفيديا ومايكروسوفت بنسبة 2.2% لكل منهما. كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 1.25% في ظل إغلاق الأسواق النقدية الأمريكية بسبب عطلة رسمية.

وفي سياق منفصل، تصدرت مايكروسوفت العناوين باتفاق مع شركة بريستول مايرز سكويب، التي أعلنت أنها ستستخدم منصة مايكروسوفت المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مجال الأشعة لتسريع الكشف المبكر عن سرطان الرئة. ويركز الاتفاق على نشر خوارزميات معتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) عبر شبكة التصوير الدقيق التابعة لمايكروسوفت.

وقالت ألكسندرا غونسالفيس، نائبة رئيس في بريستول مايرز: «لقد تصورنا سير عمل فريدًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي يساعد الأطباء على تحديد المرضى بسرعة ودقة».

من جهتها، اتخذت مورغان ستانلي موقفًا حذرًا تجاه قطاع معدات تكنولوجيا المعلومات في أمريكا الشمالية، إذ خفضت نظرتها المستقبلية في ظل ما وصفته بـ «عاصفة مثالية» تتمثل في تباطؤ الطلب، وارتفاع تكاليف المدخلات، وبلوغ التقييمات مستويات مرتفعة.

وتتوقع أحدث استطلاعات البنك نموًا لا يتجاوز 1% في ميزانيات الإنفاق على الأجهزة في عام 2026. وفي الوقت نفسه، أفادت شركات إعادة البيع ذات القيمة المضافة – التي تبيع أجهزة الكمبيوتر والخوادم ووحدات التخزين للعملاء من الشركات – بأن ما بين 30% و60% من عملائها قد يخفضون الإنفاق إذا ارتفعت الأسعار.

وفي دافوس، كان التنفيذيون صريحين بشأن العوائد غير المتكافئة للذكاء الاصطناعي. فبحسب استطلاع أجرته PwC، قال 56% من الرؤساء التنفيذيين إنهم لم يحققوا حتى الآن أي مكاسب مالية من الذكاء الاصطناعي، بينما أشار 33% إلى تحسن في التكاليف أو الإيرادات.

وقال محمد كاندي، الرئيس العالمي لشركة PwC: «الذكاء الاصطناعي أصبح الآن ضرورة لا بد للشركات حول العالم من تبنيها – والسؤال هو: كيف؟».

ومع ذلك، يمكن أن تنقلب اتجاهات السوق بسرعة. فإذا هدأت لهجة الرسوم الجمركية أو كشفت نتائج الأعمال عن استمرار قوي في الإنفاق المدفوع بالذكاء الاصطناعي، فقد يعود صائدو الصفقات الرخيصة سريعًا إلى الأسهم نفسها التي تعرضت للبيع المكثف مؤخرًا.

ويركز المتداولون على الأول من فبراير، وهو الموعد الذي أعلن فيه ترامب بدء تطبيق زيادة جمركية بنسبة 10% على الواردات من الدنمارك، والنرويج، والسويد، وفرنسا، وألمانيا، وهولندا، وفنلندا، وبريطانيا. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند، سترتفع هذه الرسوم إلى 25% في الأول من يونيو.

وقال جورج لاغارياس، كبير الاقتصاديين في Forvis Mazars: «من الواضح أن هناك رد فعل في الأسواق المالية تجاه تهديدات الرسوم الجمركية الجديدة».