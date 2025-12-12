الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-12-2025 1/2
  • تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-12 12:58PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر عملة كاردانو (ADAUSD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسهم، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.4290، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.3945.

 

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا