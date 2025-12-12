تحديث مسائي لسعر النفط الخام اليوم 12-12-2025

استقر سعر عملة كاردانو (ADAUSD) على مكاسب حذرة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تراجع سريع للزخم الإيجابي المحيط بالسهم، في ظل تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه تصحيحية صاعدة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50.

لهذا تشير توقعاتنا إلى هبوط سعر العملة الرقمية خلال تداولاته اللحظية القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 0.4290، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 0.3945.

الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة: هابط