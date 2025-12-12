- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2025-12-12 01:00AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تقدم سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.80 درهم، مع وجود فرص قوية لاختراقه.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد