سعر اليورو مقابل الدولار يشهد جني أرباح مستحق – توقعات اليوم – 12-12-2025

تقدم سعر سهم إعمار العقارية (EMAAR) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وفي ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير داعم لهذا المسار، ولكن في المقابل من ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ما قد يكبح من مكاسبه القادمة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 14.80 درهم، مع وجود فرص قوية لاختراقه.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد