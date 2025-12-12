تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 12-12-2025

يشهد سعر اليورو مقابل الدولار (EURUSD) تداولات متذبذبة على مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما صعد على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 1.1725، بدعم متواصل من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل فرعي صاعد على المدى القصير، ولكن في مقابل ذلك نلاحظ توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، وهو ما كبح من مكاسب الزوج الأخيرة.