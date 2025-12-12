سعر سهم ديوا (DEWA) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025

صعد سعر سهم ديوا (DEWA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.89 درهم، ويظل هذا السيناريو قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 2.66 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد