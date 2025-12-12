- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم ديوا (DEWA) محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 12-12-2025 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2025-12-12 00:59AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم ديوا (DEWA) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة إلى ذلك نلاحظ توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.
لذلك فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 2.89 درهم، ويظل هذا السيناريو قائماً طيلة ثبات مستوى الدعم 2.66 درهم.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد